Apple AirPods Max 2: chip H2, qualità audio e AI

Gli annunci di Apple non erano terminati con il MacBook Neo. A sorpresa, l’azienda di Cupertino ha svelato le AirPods Max 2, nuove cuffie wireless con importanti miglioramenti rispetto alla prima generazione, tra cui il chip H2 che ha permesso di offrire diverse funzionalità AI avanzate. Potranno essere ordinati in Italia dal 25 marzo allo stesso prezzo del vecchio modello.

AirPods Max 2: specifiche e funzionalità

Le nuove AirPods Max 2 arrivano a distanza di oltre 5 anni dal primo modello. Apple ha ovviamente utilizzato il chip H2 (uno per padiglione), disponibile anche negli AirPods Pro 2/3 e AirPods 4, che viene sfruttato per quasi tutte le funzionalità. Le cuffie wireless (Bluetooth 5.3) offrono una qualità audio migliorata con un nuovo amplificatore ad ampio range dinamico.

L’azienda californiana ha migliorato anche la risposta dei bassi e la localizzazione degli strumenti. Quest’ultima funzionalità utilizza i sensori integrati (accelerometro e giroscopio) per tracciare il movimento della testa e consentire all’utente di percepire la direzione del suono.

Le AirPods Max 2 supportano l’audio lossless a 24 bit e 48 kHz quando collegati tramite il cavo USB-C incluso. L’equalizzazione adattiva regola il suono in base all’esatta posizione dei padiglioni e al livello di isolamento. I microfoni rivolti verso l’interno analizzano ciò che ascolta l’utente e variano le frequenze della musica per riprodurre ogni singola nota con la massima fedeltà.

Grazie al chip H2, agli algoritmi audio computazionali e agli otto microfoni è stata migliorata la cancellazione attiva dei rumori. Due degli otto microfoni e un microfono dedicato permettono di isolare la voce durante le chiamate per farla sentire forte e chiara anche quando c’è vento. Premendo un pulsante si attiva la modalità trasparenza che consente l’ingresso dei suoni esterni e quindi di parlare con qualcuno senza togliere le cuffie.

La corona digitale permette di eseguire varie azioni, come regolare il volume, rispondere ad una chiamata e controllare la riproduzione musicale. Consente anche di scattare una foto o avviare la registrazione video su iPhone e iPad collegati tramite Bluetooth.

Non mancano ovviamente le funzionalità AI, a partire da Siri. Gli utenti possono sfruttare la traduzione live di Apple Intelligence in abbinamento con un iPhone (serve almeno iOS 26). Sono supportate le lingue principali, italiano incluso.

La batteria offre fino a 20 ore di autonomia. Le cuffie pesano 386,2 grammi. Potranno essere ordinate dal 25 marzo in cinque colori. Il prezzo è 549,00 euro.