MacBook Neo è ufficiale con chip A18 Pro a 699 euro

Alla fine, MacBook Neo è arrivato. In questa settimana ricca di annunci per Apple, quello del laptop economico era il più atteso. Come previsto, sarà proposto con un prezzo di 699 euro per la configurazione base, in diverse colorazioni e con un comparto hardware che fa leva sul processore già visto negli iPhone.

Tutto quello che c’è da sapere su MacBook Neo

Il cuore pulsante è costituito dal chip A18 Pro con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core, affiancato da 8 GB di memoria unificata e SSD da 256 o 512 GB per lo storage. C’è il display Liquid Retina da 13 pollici con risoluzione 2048×1506 pixel e 500 nit di luminosità, autonomia fino a 16 ore di riproduzione video, due porte USB-C, jack per le cuffie, possibilità di collegamento a un monitor esterno 4K, Magic Keyboard (Touch ID solo sulla versione 512 GB), connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, videocamera FaceTime HD a 1080p e altoparlanti stereo con audio spaziale.

Il sistema operativo preinstallato è macOS Tahoe e non manca nemmeno il supporto per Apple Intelligence. Nella confezione ci sono il laptop e un cavo di ricarica USB-C.

Per quanto riguarda le dimensioni sono 29,75×20,64×1,27 centimetri, il peso è 1,23 chilogrammi. È proposto in quattro colorazioni: Argento, Rosa pastello, Giallo agrume e Indaco.

