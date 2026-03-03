MacBook Neo è l'asso nella manica di Apple

La bomba del giorno arriva da MacRumors, che potrebbe aver svelato in anteprima il nome del nuovo laptop della mela morsicata: MacBook Neo. Il portale ha ripreso il riferimento a un documento comparso brevemente sul sito ufficiale di Apple, poi rimosso. Dovrebbe trattarsi del portatile low cost che il gruppo di Cupertino presenterà domani.

Domani la presentazione del MacBook Neo

Al momento non ci sono immagini né altri dettagli. Sappiamo che è identificato con il nome in codice Model A3404, ma questo ci dice poco. Secondo i rumor sarà alimentato dallo stesso chip degli iPhone, quasi certamente A18 Pro o A19 Pro. Potrebbe inoltre integrare un display non troppo grande da 12,9 pollici ed essere proposto in colorazioni più giocose rispetto al resto del catalogo: giallo, verde, blu e rosa tra le ipotesi.

Da confermare anche il costo, con le indiscrezioni che puntano a un prezzo di 599 dollari per la configurazione base, arrivando a un massimo di 799 dollari per quella più completa. La piattaforma software sarà ovviamente macOS, con l’app store dedicato e tutte le funzionalità presenti su MacBook Pro e MacBook Air. Da valutare invece le prestazioni, sembra inevitabile dover accettare qualche compromesso per quanto riguarda la potenza di calcolo.

Si tratterebbe comunque di un’ottima combo per la mela morsicata. Per molti potrebbe costituire la porta d’accesso all’universo Mac, magari abbandonando l’ecosistema Windows che di recente ha visto un’integrazione forzata ed eccessiva dell’intelligenza artificiale.

Una settimana ricca di novità in casa Apple

Ne sapremo di più tra meno di 24 ore: l’evento è in programma per mercoledì 4 marzo. Sarà un appuntamento in presenza, organizzato in diverse città nel mondo tra le quali New York, Shanghai e Londra.

È una settimana ricca di annunci in casa Apple. Ieri sono arrivati iPhone 17e e iPad Air M4, oggi è invece toccato al MacBook Pro M5 Pro/Max e al MacBook Air M5.