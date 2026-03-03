MacBook Air con Apple M5: più veloce e 512 GB base

Più veloce, storage raddoppiato e connettività wireless migliorata. Si presenta così il MacBook Air con chip M5, new entry per il catalogo laptop della mela morsicata. L’annuncio è appena arrivato, insieme a quello del MacBook Pro con M5 Pro e M5 Max. Sarà in preordine da mercoledì 4 marzo nelle versioni da 13 e 15 pollici, acquistabile subito anche in Italia con prezzi da 1.249 euro.

Ufficiale il MacBook Air con chip Apple M5

Dal punto di vista delle prestazioni, c’è un Neural Accelerator integrato in ogni core per dare il massimo con le operazioni dell’intelligenza artificiale. Si parte con un SSD da 512 GB sulla configurazione base (fino a 4 TB), mentre il modulo N1 supporta Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. A racchiudere il tutto è un telaio in alluminio con display Liquid Retina e videocamera Center Stage da 12 megapixel. L’autonomia arriva a 18 ore con una sola ricarica. Ecco le specifiche tecniche più importanti.

Display Liquid Retina da 13,6 pollici (2560×1664 pixel) o 15,3 pollici (2880×1864 pixel);

chip Apple M5 con CPU 10-core, GPU 8-core o 10-core e Neural Engine 16-core;

16 o 24 GB di memoria unificata;

SSD da 512 GB, 1 TB, 2 TB o 4 TB;

videocamera Center Stage da 12 megapixel;

chip N1 per la connettività con Wi-Fi 7 e Bluetooth 6;

MagSafe 3, jack cuffie, due porte Thunderbolt 4 (USB‑C);

Magic Keyboard e Trackpad Force Touch;

sei altoparlanti con audio spaziale;

batteria con autonomia fino a 18 ore di streaming video.

Il sistema operativo preinstallato è ovviamente macOS Tahoe 26 con pieno supporto a tutte le funzionalità della suite Apple Intelligence.

Quattro le colorazioni disponibili: Celeste, Argento, Galassia e Mezzanotte. Per quanto riguarda i prezzi, il nuovo MacBook Air con chip Apple M5 parte da 1.249 euro nella versione da 13 pollici con CPU 10-core e GPU 8-core, mentre da 15 pollici costa 1.549 euro con CPU 10-core e GPU 10-core. Le consegne delle prime unità acquistate prenderanno il via la prossima settimana, mercoledì 11 marzo.