Apple MacBook Pro: nuovi modelli con chip M5 Pro/Max

Dopo iPhone 17e e iPad Air è arrivato il turno dei notebook. Apple ha annunciato i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M5 Pro e M5 Max. Si aggiungono al modello da 14 pollici con chip M5 svelato ad ottobre 2025. L’azienda di Cupertino ha incrementato anche le prestazioni dello storage. Potranno essere ordinati dal 4 marzo. Annunciati anche i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M5.

MacBook Pro con chip M5 Pro/Max

Come previsto non ci sono modifiche estetiche rispetto ai precedenti modelli. I nuovi MacBook Pro hanno schermi Liquid Retina XDR da 14,2 e 16,2 pollici con risoluzione di 3024×1964 e 3456×2234 pixel, rispettivamente. Entrambi raggiungono una luminosità massima di 1.600 nit (contenuti HDR) e supportano la tecnologia ProMotiom (refresh rate variabile fino a 120 Hz).

La novità principale è rappresentata da chip M5 Pro e M5 Max. Il primo integra una CPU a 18 core (6 super core e 12 performance core), GPU a 20 core e Neural Engine a 16 core, mentre il secondo integra una CPU a 18 core (6 super core e 12 performance core), GPU a 32 o 40 core e Neural Engine a 16 core. CPU e GPU offrono prestazioni fino al 30% e al 50% superiori a quelle dei precedenti M4 Pro e M4 Max.

Queste sono le altre specifiche: fino a 128 GB di RAM, SSD fino a 8 TB, tre porte Thunderbolt 5, uscita HDMI, jack audio, slot per card SDXC, porta MagSafe 3, Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID e trackpad Force Touch, webcam Center Stage da 12 megapixel, sei altoparlanti, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e Thread (chip Apple N1), batteria da 72,4 Wh con ricarica rapida e autonomia fino a 22 ore.

Gli SSD offrono prestazioni in lettura e scrittura fino a due volte superiori rispetto alla precedente generazione, raggiungendo i 14,5 Gbps. Il sistema operativo è ovviamente macOS Tahoe 26 con funzionalità Apple Intelligence.

I nuovi MacBook Pro potranno essere ordinati a partire da domani (colori argento e nero siderale), mentre le consegne inizieranno l’11 marzo, quando saranno disponibili negli Apple Store. I prezzi base sono 2.599,00 euro (14 pollici) e 3.099,00 euro (16 pollici).