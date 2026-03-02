iPhone 17e è ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul melafonino

Tutto come da programma: iPhone 17e è ufficiale. Apple ha presentato il suo nuovo melafonino economico. Le novità non mancano, a partire da alcune ottimizzazioni riguardanti il design, per arrivare a un incremento delle prestazioni. Nessuna rivoluzione, sia chiaro. Il prezzo non cambia, ma il taglio minimo di memoria interna sì e questa è una buona notizia. E c’è un nuovo colore, il rosa chiaro.

Specifiche, prezzo e disponibilità per iPhone 17e

Sotto la scocca trova posto il chip A19 che oltre a migliorare la capacità di calcolo posta con sé il modem C1X con performance raddoppiate rispetto al C1 presente nel 16e dello scorso anno. Sul retro c’è la fotocamera Fusion da 48 megapixel con registrazione video 4K (Dolby Vision) e il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è ricoperto da Ceramic Shield 2, tre volte più resistente e meno sensibile ai riflessi.

L’introduzione di MagSafe come sugli altri iPhone abilita il supporto alla ricarica wireless e la compatibilità con i tanti accessori già in commercio.

Lato software ci sono il sistema operativo iOS 26 preinstallato, Siri e l’accesso senza limitazioni alle funzionalità AI della suite Apple Intelligence.

Arriverà al prezzo di 729 euro nella versione da 256 GB e di 979 euro per quella da 512 GB. I preordini prenderanno il via mercoledì 4 marzo, la consegna delle prime unità acquistate è prevista per una settimana più tardi, mercoledì 11 marzo.

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche integrate da iPhone 17e. Non è certo un top di gamma, ma non fatichiamo a immaginare che come il predecessore arriverà a ottenere un buon successo commerciale.