Minimo storico su Amazon per il Google Pixel 10, offerta da non perdere

Tieniti forte perché ti stiamo segnando un’offerta straordinaria che ovviamente proprio per questo motivo potrebbe durare pochissimo. Se vai subito su Amazon puoi mettere le mani sull’epico Google Pixel 10 a soli 549 euro, invece che 899 euro.

Sembra incredibile ma ti posso assicurare che è tutto vero e non ci sono assolutamente errori. Con lo sconto del 39% sul prezzo di listino potrai risparmiare la bellezza di 350 euro sul totale. Si tratta del minimo storico per cui devi essere veloce. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate a tasso zero col Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Google Pixel 10 oggi a un prezzo da svenimento

Il Google Pixel 10 oggi è veramente a un prezzo irripetibile da non lasciarsi scappare. Siamo di fronte a uno smartphone dalle grandissime prestazioni e dall’ottimo design. Ha un peso di 204 grammi con spessore di 8,6 mm e resistenza contro l’acqua e la polvere certificata IP68. È dotato di una display OLED da 6,3 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità massima di 2000 nit.

A bordo troviamo il potente processore Google Tensor G5 con 12 GB di RAM a supporto e, in questa versione, 128 GB di memoria interna. Ha un ottimo scomparto fotografico con un sensore principale posteriore da 48 MP, ultra grandangolare da 13 MP e teleobiettivo da 10,8 MP. Mentre la fotocamera frontale è da 10,5 MP. Niente male nemmeno la batteria con la sua capacità da 4935 mAh e ricarica cablata da 30 W e ricarica wireless da 15 W.

Come dicevamo una grandissima promozione da non farsi scappare, soprattutto perché oggi lo potrai avere al prezzo più basso di sempre. Quindi prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 10 a soli 549 euro, invece che 899 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.