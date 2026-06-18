HONOR Watch 6: 120 modalità sportive e display ultra-luminoso

New entry nel catalogo di dispositivi indossabili del marchio: HONOR Watch 6 fa il suo debutto ufficiale puntando su look e funzionalità avanzate per allenamento e salute. Lo stile è caratterizzato dal Racing Dashboard Design, realizzato in lega di alluminio riciclabile e con un peso di soli 41 grammi. Si notano i bordi smussati, il corpo lucidato e sottoposto a un processo di sabbiatura per ottenere una texture premium.

È arrivato il nuovo HONOR Watch 6

Ha in dotazione il supporto a oltre 120 modalità sportive con un’analisi di livello professionale per attività come trail running, badminton e calcio (non a caso il testimonial è Javier Zanetti), sfruttando anche il sistema GPS (AccuTrack dual-band six-star). Il display è touch anche con mani bagnate e pioggia, c’è la certificazione IP69 per la resistenza ad acqua e polvere e la batteria da 980 mAh assicura un’autonomia molto estesa.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, rileva in modo continuo parametri come la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue, i livelli di stress e i cicli del sonno, mentre la funzione Quick Health Scan permette di ottenere un’analisi con i principali indicatori relativi al benessere. Monitora anche la pressione sanguigna senza richiedere alcuna operazione manuale.

Tra gli altri punti di forza sono da segnalare il display con luminosità fino a 3.000 nit per una visibilità impeccabile anche al sole, il Video Watch Face per impostare live photo o brevi video come sfondi animati, un AI Recorder per salvare note vocali e riassunti, il controllo hands-free con i gesti del polso e i pagamenti NFC in mobilità.

Stando al comunicato giunto in redazione, il nuovo HONOR Watch 6 è acquistabile da oggi nelle colorazioni Twilight Brown e Shadow Black, attraverso lo store ufficiale del marchio. La prima costa 269,90 euro, mentre la seconda è proposta a 249,90 euro in bundle con gli auricolari HONOR Earbuds Clip.