 HONOR Watch 6: 120 modalità sportive e display ultra-luminoso
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HONOR Watch 6: 120 modalità sportive e display ultra-luminoso

Il nuovo HONOR Watch 6 punta su autonomia elevata, display ultra luminoso, GPS preciso, supporto allo sport e monitoraggio della salute.
HONOR Watch 6: 120 modalità sportive e display ultra-luminoso
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Il nuovo HONOR Watch 6 punta su autonomia elevata, display ultra luminoso, GPS preciso, supporto allo sport e monitoraggio della salute.
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New entry nel catalogo di dispositivi indossabili del marchio: HONOR Watch 6 fa il suo debutto ufficiale puntando su look e funzionalità avanzate per allenamento e salute. Lo stile è caratterizzato dal Racing Dashboard Design, realizzato in lega di alluminio riciclabile e con un peso di soli 41 grammi. Si notano i bordi smussati, il corpo lucidato e sottoposto a un processo di sabbiatura per ottenere una texture premium.

È arrivato il nuovo HONOR Watch 6

Ha in dotazione il supporto a oltre 120 modalità sportive con un’analisi di livello professionale per attività come trail running, badminton e calcio (non a caso il testimonial è Javier Zanetti), sfruttando anche il sistema GPS (AccuTrack dual-band six-star). Il display è touch anche con mani bagnate e pioggia, c’è la certificazione IP69 per la resistenza ad acqua e polvere e la batteria da 980 mAh assicura un’autonomia molto estesa.

HONOR Watch 6 nella colorazione Shadow Black

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, rileva in modo continuo parametri come la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue, i livelli di stress e i cicli del sonno, mentre la funzione Quick Health Scan permette di ottenere un’analisi con i principali indicatori relativi al benessere. Monitora anche la pressione sanguigna senza richiedere alcuna operazione manuale.

Tra gli altri punti di forza sono da segnalare il display con luminosità fino a 3.000 nit per una visibilità impeccabile anche al sole, il Video Watch Face per impostare live photo o brevi video come sfondi animati, un AI Recorder per salvare note vocali e riassunti, il controllo hands-free con i gesti del polso e i pagamenti NFC in mobilità.

Il design di HONOR Watch 6

Stando al comunicato giunto in redazione, il nuovo HONOR Watch 6 è acquistabile da oggi nelle colorazioni Twilight Brown e Shadow Black, attraverso lo store ufficiale del marchio. La prima costa 269,90 euro, mentre la seconda è proposta a 249,90 euro in bundle con gli auricolari HONOR Earbuds Clip.

Pubblicato il 18 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
18 giu 2026
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