Autonomia enorme, foto professionali e audio by Bose: POCO F8 Ultra

È da un po’ che stai valutando degli smartphone di fascia medio alta per non spendere troppi soldi ma avere comunque un dispositivo in grado di garantire eccellenti performance? Allora non devi assolutamente perderti il POCO F8 Ultra che puoi avere su eBay a 630,13 euro, invece che 699,90 euro, inserendo il codice promozionale AUG26 al momento del pagamento.

Tieni presente che il prezzo di partenza non è il prezzo di listino ma è già scontato con l’offerta di lancio. Oggi quindi su un prezzo già ribassato avrai un ulteriore risparmio di più di 69 euro. E potrai decidere di pagarlo in 3 comode rate da 221 euro circa a interessi zero con Klarna.

POCO F8 Ultra mostra i muscoli senza trascurare il resto

Con il POCO F8 Ultra raggiungiamo sicuramente un ottimo compromesso tra performance, design, fotografia, autonomia e audio. Partiamo dal design che sicuramente si fa notare, con un peso di 218 grammi e uno spessore di 8,3 mm. Possiede un display AMOLED da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima di 2000 nit. Cosa molto interessante sulla back cover troviamo un piccolo subwoofer in collaborazione con Bose che esalta le basse frequenze e garantisce ottimi risultati, soprattutto per guardare video o ascoltare musica in vivavoce.

Il potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 supportato da 12 GB di RAM offre ottime performance, cosa che non era chiaramente in discussione. E ci sono poi 256 GB di memoria interna in questa versione che non sono niente male. La batteria è da 6.500 mAh, quindi ti dimentichi praticamente di ricaricarla e quando lo vuoi fare potrai avvalerti di una ricarica cablata da ben 100 W e di una ricarica wireless da 50 W. Nel reparto fotografico troviamo un sensore d’immagini Light Fusion 950, un teleobiettivo periscopico e un ultra grandangolare, tutto da 50 MP. La fotocamera anteriore è invece da 32 MP.

Stiamo quindi parlando di un signor smartphone e per il prezzo che costa è veramente un acquisto da fare subito. Perciò vai ora su eBay e acquista il tuo POCO F8 Ultra a 630,13 euro, invece che 699,90 euro, inserendo il codice promozionale AUG26 al momento del pagamento.