Samsung Galaxy S26 crolla su eBay a un prezzaccio da non perdere

Approfitta di un’opportunità unica per ottenere uno smartphone top di gamma a un prezzo decisamente vantaggioso. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il Samsung Galaxy S26 da 256 GB a 579,49 euro, invece che 1.029 euro, inserendo il codice promozionale AUG26 al momento del pagamento.

Sul prezzo di listino dunque, che puoi vedere sullo store ufficiale di Samsung, c’è uno sconto di oltre 449 euro. Davvero niente male, soprattutto per lo smartphone che potrai portarti a casa. E c’è anche la possibilità di pagarlo in 3 comode rate da circa 203 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy S26: a questa cifra è un best buy

Il Samsung Galaxy S26 non ha certo bisogno di essere presentato o pubblicizzato, è uno dei migliori smartphone top di gamma in commercio. Ecco perché a questo prezzo è da prendere velocemente. È spinto dal potente processore Exynos 2600 a 2 nm e affiancato da 12 GB di RAM con interfaccia One UI 8.5 e integrazione di Gemini per tantissime funzionalità. Mentre la memoria interna in questa versione è da 256 GB.

Ha un design leggero e maneggevole con un peso di 167 grammi, uno spessore di 7,2 mm e la resistenza all’acqua e alla polvere certificata con grado IP68. Ottimo il display Super AMOLED da 6,3 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima da 2600 nit. Offre come sempre un grande scomparto fotografico con un sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP. La batteria ha una capacità da 4.300 mAh con ricarica cablata da 25 W, ricarica wireless da 15 W e ricarica inversa da 4,5 W.

Per il prezzo con cui puoi acquistarlo oggi è sicuramente una grande opportunità. Dunque non fartela scappare. Vai velocemente su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S26 da 256 GB a 579,49 euro, invece che 1.029 euro, inserendo il codice promozionale AUG26 al momento del pagamento. Acquistandolo oggi potrai riceverlo a casa tua in circa 3 giorni senza pagare la spedizione.