iPhone 17e da 256GB: la scelta giusta per non svenarsi in offerta su eBay

Hai sempre desiderato un iPhone ma i prezzi proibitivi non ti hanno mai dato l’opportunità di portartelo a casa, e prenderne uno ricondizionato non ti va? Allora la soluzione si chiama iPhone 17e, che oggi su eBay puoi avere a 616,55 euro, anziché 729 euro, inserendo il codice promozionale AUG26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino lo puoi vedere sullo store ufficiale di Apple, anche se su eBay non viene segnalato, ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque ora avrai la possibilità di risparmiare un bel po’ di soldi portandoti comunque a casa un iPhone di tutto rispetto. E puoi anche dilazionare il pagamento in comode rate da 216,33 euro a interessi zero con Klarna.

iPhone 17e: la pesa è più bassa ma il valore rimane

Con l’iPhone 17e Apple ha deciso di mettere sul mercato un prodotto a un prezzo più contenuto riuscendo comunque a mantenere molto alti gli standard. Troviamo infatti un ottimo display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con refresh rate da 60 Hz e luminosità di picco da 1200 nit. Pesa solo 170 grammi e ha la resistenza per l’acqua e la polvere certificata IP68.

Grazie al potente chip A19, con CPU a 6 Core, GPU a 4 Core e sostenuto da 8 GB di RAM, riesce a garantire eccellenti prestazioni anche nel multitasking e con l’intelligenza artificiale. Possiede inoltre 256 GB di memoria interna e ha una fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 MP, che include un teleobiettivo 2x da 12 MP e zoom digitale 10x. Mentre la fotocamera anteriore è da 12 MP. Da segnalare inoltre la ricarica wireless MagSafe fino a 15 W.

Se non si vogliono spendere cifre assurde questa è sicuramente la migliore soluzione. Perciò corri su eBay e acquista il tuo iPhone 17e a 616,55 euro, anziché 729 euro, inserendo il codice promozionale AUG26 al momento del pagamento. Potrei riceverlo comodamente a casa tua in 2 o 3 giorni senza ulteriori costi.