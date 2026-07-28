Apple Upgrade: iPhone, iPad, Watch e Mac in leasing

Come anticipato la scorsa settimana da Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), gli utenti statunitensi possono ottenere il prodotto preferito tramite Apple Upgrade. Si tratta di un’opzione di acquisto in leasing per iPhone, iPad, Apple Watch e Mac con durata tra 12 e 48 mesi. Il programma di leasing è fornito da Klarna. L’azienda di Cupertino vuole quindi offrire un’alternativa alla tradizionale modalità di vendita, considerato il recente incremento dei prezzi.

Come funziona Apple Upgrade

Il programma Apple Upgrade è disponibile per gli acquisti sullo store online, nell’app Apple Store e nei negozi fisici. Per iPhone e Apple Watch è possibile scegliere piani di leasing a 12 e 24 mesi, mentre per iPad e Mac ci sono piani a 24 e 36 mesi. La differenza è probabilmente dovuta al “ciclo di aggiornamento”. Solitamente gli utenti cambiano tablet e notebook meno frequentemente di smartphone e smartwatch.

Come specificato, il leasing non è possibile per iPhone 16, iPhone 16 Plus, Apple Watch SE, MacBook Neo, Mac mini, iPad con chip A16 e Studio Display. I prezzi base sono 17,99 dollari/mese per iPhone, 11,99 dollari/mese per Apple Watch, 24,99 dollari/mese per Mac e 11,99 dollari/mese per iPad.

Gli utenti che aderiscono al programma per la prima volta possono ridurre il “canone mensile” permutando il dispositivo attualmente in loro possesso tramite Apple Trade In. Possono anche ottenere un rimborso giornaliero del 3% pagando il leasing con Apple Card. Al termine del leasing, gli utenti possono scegliere tre alternative: acquistare il dispositivo, restituirlo o effettuare l’upgrade al nuovo modello avviando un nuovo “noleggio”.

Durante la procedura di acquisto, dopo aver scelto l’opzione di leasing, gli utenti riceveranno una veloce approvazione da Klarna (se c’è il credito minimo sulla carta di pagamento). Il prodotto verrà consegnato subito negli store fisici, mentre per quelli acquistati online è ovviamente necessario attendere la consegna. Le scadenze dei pagamenti sono visibili nell’app Klarna. Non è noto se il programma verrà esteso all’Europa.

Nella versione beta di iOS 27 è stata trovata la funzionalità Restricted Mode che blocca l’accesso a quasi tutte le app se l’utente salta i pagamenti mensili. Essendo un leasing, il proprietario del dispositivo non è l’utente.