500€ tondi per il fantastico Samsung Galaxy S25 Edge su eBay

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Samsung Galaxy S25 Edge: a 500€ è un best buy

Al prezzo di solo 500 euro il Samsung Galaxy S25 Edge è un vero e proprio best buy. Come dicevamo, ottieni questo prezzo competitivo inserendo il codice promozionale AUG26 nell’apposita casella che trovi alla pagina dei metodi di pagamento, prima di confermare l’ordine. Grazie a questo coupon ottieni un extra sconto del 5%, fino a un risparmio massimo ulteriore di 45 euro, sul prezzo già in promozione. In pratica una doppia offerta.

Con 12GB di RAM anche il multitasking è ultra fluido e grazie ai 256GB di ROM hai tutto lo spazio di archiviazione che vuoi per app, giochi e file. Il display Dynamic AMOLED 2X fa 6,7 pollici è incredibile e assicura immagini dai colori e dettagli impressionanti. Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm regala prestazioni top di gamma a livelli estremi. Ottimo anche il comparto fotografico. Acquista ora il tuo Galaxy S25 Edge a soli 500 euro su eBay con AUG26!