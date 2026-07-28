 Meta Ray-Ban Display: nuova versione di Meta AI e Threads
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Meta Ray-Ban Display: nuova versione di Meta AI e Threads

Meta ha annunciato la nuova versione di Meta AI con Muse Spark, il supporto per Threads e la condivisione su Instagram Instants tramite comandi vocali.
Meta Ray-Ban Display: nuova versione di Meta AI e Threads
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Meta ha annunciato la nuova versione di Meta AI con Muse Spark, il supporto per Threads e la condivisione su Instagram Instants tramite comandi vocali.
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Meta ha annunciato la disponibilità di un aggiornamento per i Ray-Ban Display che include quattro nuove funzionalità. Gli utenti possono usare la versione potenziata di Meta AI che sfrutta il modello Muse Spark. L’accesso all’assistente AI è possibile anche con la Neural Band. È stato inoltre aggiunto il supporto per Threads. C’è infine un novità per Instagram.

Meta aggiunge quattro novità ai Ray-Ban Display

I Ray-Ban Display sono stati annunciati a fine settembre 2025. È presente un piccolo schermo a colori nella lente destra che permette di leggere i messaggi, effettuare videochiamate, scattare foto, vedere il percorso pedonale su una mappa, leggere sottotitoli e traduzioni in tempo reale, riprodurre brani musicali.

Ovviamente è possibile interagire con Meta AI, come per gli smart glass senza display. La versione dell’assistente per i Ray-Ban Display è stata ora potenziata con il nuovo modello Muse Spark. Tra i miglioramenti ci sono: risposte più pertinenti, comprensione più chiara di ciò che l’utente guarda e suggerimenti più utili durante la giornata. Gli utenti possono ad esempio ricevere consigli sui locali nelle vicinanze, assistenza immediata per qualsiasi esigenza, informazioni meteo, quotazioni di borsa e calendario in tempo reale sul display.

Meta ha inoltre aggiunto il supporto per Threads. È possibile esplorare il feed, visualizzare contenuti multimediali, interagire con i post, condividere messaggi e utilizzare i comandi vocali.

Utilizzando la Neural Band è possibile interagire con Meta AI usando la scrittura al posto dei comandi vocali (solo in Canada e Stati Uniti tramite Early Access Program). Dopo aver attivato Meta AI con un doppio tap tra pollice e indice è necessario cliccare su “Scrivi” per avviare la scrittura a mano libera e iniziare a scrivere su qualsiasi superficie con le dita.

Infine, l’aggiornamento consente la condivisione delle immagini su Instagram Instants, oltre a ricerca e condivisione dei reel tramite comandi vocali. A proposito di Instagram, Meta ha recentemente comunicato che rimuoverà tutti i video registrati con i suoi smart glass violando la privacy delle persone. I Ray-Ban Display dovevano arrivare in Italia all’inizio del 2026, ma non sono ancora disponibili.

Fonte: Meta

Pubblicato il 28 lug 2026

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