Meta Ray-Ban Display: dettagli tecnici e funzionalità

Durante l’evento Connect 2025, l’azienda di Menlo Park ha svelato i Ray-Ban Meta (Gen 2) e Oakley Meta Vanguard, ma il prodotto più innovativo è Meta Ray-Ban Display, primi smart glass con schermo. Arriveranno in Italia all’inizio del 2026.

Smart glass con display e Neural Band

I Meta Ray-Ban Display sono praticamente identici ai tradizionali smart glass dell’azienda californiana. Dall’esterno non si nota nulla, ma nella parte inferiore della lente destra è integrato un piccolo schermo translucente a colori. Ha una risoluzione di 600×600 pixel, una luminosità massima di 5.000 nits e un campo visivo di 20 gradi.

Le lenti sono Transitions (fotocromatiche), quindi si scuriscono automaticamente in presenza della luce solare. Il display viene mostrato solo quando serve. Gli utenti possono leggere i messaggi, effettuare videochiamate, scattare foto, vedere il percorso pedonale su una mappa, leggere sottotitoli e traduzioni in tempo reale, riprodurre brani musicali.

La varie operazioni possono essere eseguite toccando la parte destra della montatura o tramite comandi vocali (anche con l’aiuto di Meta AI), come avviene per i tradizionali smart glass. L’azienda di Menlo Park ha però aggiunto una terza opzione: Neural Band. È un braccialetto (mostrato in anteprima con gli occhiali AR Orion) che sfrutta la elettromiografia per convertire i segnali elettrici dei muscoli in gesture.

Il Neural Band permette di eseguire varie operazioni semplicemente tramite tocchi delle dita, scorrimenti con il pollice e rotazione del polso, senza usare la voce o toccare gli occhiali. La tecnologia di machine learning trasforma i segnali in comandi digitali, mentre il feedback aptico conferma che il gesto è stato eseguito. È possibile anche scrivere un messaggio con il dito su una superficie piana.

Gli occhiali integrano una fotocamera da 12 megapixel che può registrare video a risoluzione 1080p e 32 GB di storage. La batteria offre un’autonomia fino a sei ore (30 ore con la custodia di ricarica). La batteria del Neural Band dura invece 18 ore.

I Meta Ray-Ban Display saranno in vendita dal 30 settembre negli Stati Uniti (il Neural Band è incluso). Il prezzo è 799 dollari. Arriveranno in Italia, Canada, Regno Unito e Francia all’inizio del 2026. I Ray-Ban Meta (Gen 2) costano 379 dollari negli Stati Uniti e 429 euro in Italia, quindi i Meta Ray-Ban Display potrebbero costare 849 euro.