Ray-Ban Meta (Gen 2): video 3K e più autonomia

Come previsto, Meta ha annunciato una nuova versione degli smart glass più venduti al mondo. I Ray-Ban Meta (Gen 2) conservano il design della precedente generazione, ma ci sono miglioramenti per la registrazione video e l’autonomia. Possono essere già acquistati anche in Italia.

Ray-Ban Meta (Gen 2): specifiche e prezzo

I nuovi Ray-Ban Meta (Gen 2) sono la terza generazione degli smart glass (gli occhiali originari erano chiamati Ray-Ban Stories). Hanno lo stesso design dei Ray-Ban Meta (Gen 1) e condividono quasi tutti i componenti hardware. L’azienda di Menlo Park ha tuttavia introdotto due importanti miglioramenti.

Il primo riguarda la fotocamera da 12 megapixel. Gli utenti possono ora registrare video a risoluzione 3K Ultra HD con HDR (la risoluzione dei Gen 1 è 1080p), come gli Oakley Meta HSTN. Sono supportate le registrazioni video 3K a 30 fps, 1440p a 30 fps e 1200p a 60 fps per un massimo di 3 minuti. In autunno verrà rilasciato un aggiornamento per supportare la cattura in slow motion e hyperlapse (anche per gli altri smart glass).

La seconda importante novità riguarda l’autonomia. I nuovi smart glass possono essere utilizzati per 8 ore, il doppio della prima generazione. La custodia di ricarica offre 48 ore addizionali di autonomia e permette la ricarica fino al 50% in 20 minuti. I nuovi occhiali integrano 32 GB di storage e hanno ricevuto la certificazione IPX4.

Tutti gli smart glass di Meta supporteranno inoltre (tramite aggiornamento software) la funzionalità Conversation Focus che sfrutta gli altoparlanti open-ear per amplificare la voce delle persone negli ambienti rumorosi. Meta ha infine aggiunto la traduzione live in portoghese e tedesco. Il prezzo base dei Ray-Ban Meta (Gen 2) è 429,00 euro (90 euro in più della Gen 1).