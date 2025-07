Oakley Meta HSTN Limited Edition disponibili in Italia

Come anticipato in occasione del lancio ufficiale è arrivato in Italia il primo modello della collezione. Si tratta degli Oakley Meta HSTN Limited Edition che celebrano i 50 anni dell’azienda californiana, sussidiaria del gruppo EssilorLuxottica. Gli occhiali smart sono particolarmente indicati per gli sportivi.

Oakley Meta HSTN Limited Edition: specifiche e prezzo

Il modello Oakley Meta HSTN Limited Edition ha una montatura di colore grigio, dettagli dorati e lenti polarizzate PRIZM 24K. Possono essere ordinati sul sito ufficiale nella misura standard: distanza tra le cerniere 147 millimetri, altezza della lente 43 millimetri, larghezza della lente 49 millimetri, larghezza del ponte 23 millimetri e lunghezza delle aste 158 millimetri. Il prezzo è 549,00 euro. La consegna è prevista per il 26 luglio.

Le lenti PRIZM regolano con precisione lo spettro luminoso, amplificando i colori e filtrando il rumore visivo. I dettagli vengono migliorati e aumenta la nitidezza dell’ambiente circostante. Essendo indicati per gli sportivi, gli occhiali hanno ricevuto la certificazione IPX4 (resistenza agli spruzzi d’acqua e sudore).

Come nei Ray-Ban Meta è presente una fotocamera frontale da 12 megapixel nell’angolo sinistro, ma è stata migliorata. Può infatti registrare video a risoluzione 3K, invece che 1080p. Nelle aste sono integrati cinque microfoni e altoparlanti open-ear che consentono di ascoltare musica, inviare messaggi, effettuare chiamate e interagire con Meta AI, il chatbot dell’azienda californiana. Nell’angolo destro c’è il LED che indica l’uso della fotocamera.

Gli Oakley Meta HSTN hanno un’autonomia fino a otto ore di utilizzo tipico e fino a 19 ore in standby. La ricarica fino al 50% avviene in 20 minuti. La custodia di ricarica può garantire fino a 48 ore di ricarica in movimento.

La collezione completa arriverà nel corso dell’estate con un prezzo base di 439,00 euro. Saranno disponibili in sei combinazioni di montature e lenti, tutte compatibili con lenti graduate: