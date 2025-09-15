Meta Connect 2025: nuovi smart glass, nessun visore VR

L’attesa evento annuale inizierà il 17 settembre. Come indicato sul sito ufficiale, durante il Meta Connect 2025 verranno presentati nuovi smart glass con AI. Negli ultimi giorni sono trapelate ulteriori informazioni sui dispositivi che verranno annunciati da Mark Zuckerberg, oltre a quelle già note da fine agosto. L’azienda di Menlo Park non dovrebbe svelare nessun visore per la realtà virtuale.

Tre nuovi smart glass?

Le due generazioni degli smart glass Ray-Ban hanno ottenuto molto successo. La partnership tra Meta e EssilorLuxottica continuerà con i primi occhiali dotati di schermo (nome in codice Hypernova). L’annuncio è previsto durante il keynote del 17 settembre. Mark Zuckerberg illustrerà il suo funzionamento. In base alle informazioni che circolano da diversi mesi, il display verrà posizionato nella parte inferiore della lente destra.

L’angolo di visione non sarà però elevato (circa 20 gradi). L’utente vedrà davanti una schermata con le icone di varie app. Offrirà ovviamente le stesse funzionalità dei Ray-Ban, inclusi i comandi vocali e Meta AI. L’interazione può avvenire tramite gesture toccando i lati degli occhiali oppure con un braccialetto che sfrutta la tecnologia sEMG (surface electromyography) per tradurre i segnali elettrici dei muscoli in segnali digitali.

Secondo varie fonti, tra cui il noto Mark Gurman di Bloomberg, il prezzo degli occhiali sarà circa 800 dollari. Il nome commerciale potrebbe essere Celeste. Secondo CNBC, Meta utilizzerà il brand Prada.

Meta dovrebbe anche annunciare la terza generazione degli smart glass Ray-Ban con miglioramenti per fotocamera, autonomia e funzionalità AI (forse verrà aggiunto il riconoscimento facciale). Possibile infine il lancio di nuovi occhiali a marchio Oakley Sphaera con fotocamera al centro della montatura (tra le due lenti). Negli Oakley HSTN è nell’angolo superiore destro.

Zuckerberg fornirà sicuramente aggiornamenti su Meta AI e sugli investimenti in infrastrutture (server) per lo sviluppo dei futuri modelli AI. Dovrebbe essere anche rilasciato un SDK che permetterà di sviluppare app di terze parti per gli smart glass.

Il metaverso viene citato sul sito ufficiale dell’evento, ma è ora passato in secondo piano. Probabile un annuncio relativo a Horizon Worlds, mentre è quasi certo che non verrà mostrato nessun nuovo visore VR. Almeno per il momento non è previsto un successore del Quest 3. Meta consente però a terze parti di utilizzare Horizon OS, quindi in futuro potrebbero arrivare i visori VR di ASUS e/o Lenovo.