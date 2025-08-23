Meta Connect 2025: lancio smart glass con display

La conferenza Meta Connect 2025 è prevista il 17-18 settembre. Nella pagina dedicata all’evento ci sono chiari riferimenti a metaverso, intelligenza artificiale e occhiali AI. Secondo le fonti di CNBC, l’azienda di Menlo Park mostrerà i primi smart glass con display (nome in codice Hypernova), sui quali circolano da tempo varie indiscrezioni.

Occhiali con schermo, AI e braccialetto

Meta vende attualmente gli occhiali smart con marchio Ray-Ban. Da metà luglio è disponibile la prima versione degli occhiali a marchio Oakley (le altre sei combinazioni saranno in vendita dal 26 agosto). Entrambi sono realizzati in collaborazione con EssilorLuxottica.

Meta estenderà la partnership con l’azienda italo-francese per portare sul mercato gli smart glass Hypernova. Avranno un piccolo schermo a colori nella parte inferiore della lente destra. L’angolo di visione è tuttavia molto ridotto (circa 20 gradi). L’utente vedrà davanti all’occhio una schermata con le icone di varie app. Offrirà ovviamente le stesse funzionalità dei Ray-Ban, inclusi i comandi vocali e Meta AI. L’interazione può avvenire anche tramite gesture toccando i lati degli occhiali.

Non è noto quale marchio verrà utilizzato. Secondo CNBC potrebbe essere Prada. Agli smart glass potrà essere abbinato un braccialetto che consentirà di eseguire azioni tramite movimenti della mano. Sfrutta la tecnologia sEMG (surface electromyography) per tradurre i segnali elettrici dei muscoli in segnali digitali. Il braccialetto verrà utilizzato anche per i futuri occhiali AR.

Secondo Mark Gurman (Blommberg), gli smart glass con display costeranno circa 800 dollari. Durante la conferenza Connect 2025 è previsto inoltre l’annuncio degli occhiali Ray-Ban di terza generazione.

Mark Zuckerberg svelerà anche le ultime novità relative all’intelligenza artificiale. Meta AI sarà ovviamente al centro dell’attenzione. Dovrebbe essere presente anche il Chief AI Officer Alexandr Wang che ieri sera ha annunciato una partnership con Midjourney. Probabilmente fornirà i dettagli sulla collaborazione.