Oakley Meta Vanguard: gli occhiali AI per chi ama lo sport

Meta ha scelto il palcoscenico del Connect 2025 per presentare gli Oakley Meta Vanguard, gli occhiali smart progettati per chi corre, pedala, si allena e vive lo sport all’aria aperta. Disponibili dal 21 ottobre a 549 euro, i nuovi occhiali di Meta uniscono il know-how sportivo di Oakley con l’intelligenza artificiale di Meta, per offrire un’esperienza immersiva e funzionale per ogni tipo di attività fisica.

Oakley Meta Vanguard: gli occhiali AI per gli atleti, con video 3K e dati in tempo reale

La lente frontale unificata ospita una fotocamera da 12 MP con angolo di visione di 122°, capace di registrare video fino a 3K di risoluzione. Perfetta per documentare allenamenti, gare o semplici uscite outdoor, senza bisogno di action cam. Gli speaker open-ear sono i più potenti mai integrati da Meta: +6 decibel rispetto al modello HSTN, per ascoltare musica, ricevere chiamate o interagire con Meta AI anche in ambienti rumorosi.

Autonomia da maratona e ricarica rapida

Gli Oakley Meta Vanguard garantiscono 9 ore di utilizzo o 6 ore di musica continua, con una custodia di ricarica che aggiunge altre 36 ore. E se si va di fretta, bastano 20 minuti per ricaricare al 50%. L’ideale per chi ha sempre poco tempo.

Pronti per affrontare ogni condizione meteo: IP67 e lenti PRIZMTM

Allenarsi sotto la pioggia o in mezzo alla polvere non è più un problema. La certificazione IP67 protegge da acqua e polvere, mentre le lenti Oakley PRIZMTM schermano sole, vento e detriti. Il design avvolgente garantisce comfort e stabilità anche durante le sessioni più intense.

Dati in tempo reale con Garmin e Strava

Gli occhiali si integrano con Garmin per mostrare frequenza cardiaca, ritmo e metriche di performance direttamente in cuffia. Con Strava, è possibile sovrapporre i dati ai video e alle foto registrate, per condividerli con la propria community di sportivi. Un modo nuovo per raccontare il proprio allenamento, in tempo reale.

Disponibilità

Disponibili in quattro combinazioni di montatura e lenti: Black con PRIZMTM 24K; White con PRIZMTM Black; Black con PRIZMTM Road e White con PRIZMTM Sapphire. Il lancio è previsto in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e altri 15 Paesi. Entro fine anno, arriveranno anche in India, Brasile e Emirati Arabi Uniti.