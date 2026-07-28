Microsoft annuncia MAI-Cyber-1-Flash e Project Perception

Microsoft ha annunciato il suo primo modello AI specializzato in cybersicurezza. MAI-Cyber-1-Flash è integrato in MDASH, la piattaforma che sfrutta oltre 100 agenti AI per individuare vulnerabilità software. Il nuovo modello cyber viene usato anche da Project Perception, un sistema agentico che può rilevare e correggere le vulnerabilità.

MAI-Cyber-1-Flash batte Claude Mythos 5

Anthropic, OpenAI e Google hanno già annunciato modelli con elevate capacità cyber. La risposta di Microsoft è MAI-Cyber-1-Flash, un modello compatto derivato da MAI-Thinking-1 e addestrato con trilioni di dati raccolti ogni giorno da team di esperti (quelli che rilasciato le patch di sicurezza per Windows e altri software). Proprio questa enorme quantità di informazioni ha permesso all’azienda di Redmond di superare tutti i concorrenti.

In base al benchmark CyberGym, che valuta la capacità di trovare vulnerabilità nel codice, MAI-Cyber-1-Flash in MDASH offre prestazioni superiori a Claude Mythos 5, GPT-5.6 Sol, GPT-5.5-Cyber e Gemini 3.5 Flash Cyber. Il modello di Microsoft è stato usato per il 90% delle attività, mentre il restante 10% è stato eseguito da GPT-5.4.

L’azienda di Redmond sottolinea che MDASH con MAI-Cyber-1-Flash costa il 50% in meno rispetto alla migliore combinazione dei concorrenti (GPT-5.4 + 5.4 mini + 5.3 codex). Gli utenti possono quindi scegliere il miglior modello al prezzo più basso.

Individuare le vulnerabilità è solo il primo passo. Serve anche un sistema che può correggerle nel minor tempo possibile. Microsoft ha quindi sviluppato Project Perception, una piattaforma di sicurezza agentica che offre una protezione in tempo reale. Ciò avviene attraverso l’azione coordinata di tre tipi di agenti AI.

Gli agenti del team rosso identificano i potenziali punti deboli prima che un attaccante possa sfruttarli. Gli agenti del team blu indagano, analizzano il contesto e determinano cosa rappresenta un rischio significativo. Gli agenti del team verde intraprendono azioni correttive e rafforzano le difese nell’intero ambiente.

Project Perception sarà disponibile in anteprima pubblica dal 3 agosto tramite Microsoft Defender. Il prezzo viene calcolato in base al consumo e quindi in base al tipo di agenti AI utilizzati.