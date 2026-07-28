Connessione sicura in viaggio, la migliore VPN è in offerta (-76%)

Per navigare in sicurezza durante un viaggio è fondamentale poter contare su una VPN, servizio in grado di proteggere le informazioni trasmesse durante la connessione grazie alla crittografia e, nello stesso tempo, capace di aggirare blocchi geografici e censure online, permettendo all’utente di “spostare” il proprio IP in un altro Paese.

La VPN giusta su cui puntare, in questo momento, non può che essere NordVPN. Il servizio in questione, infatti, è oggi protagonista di una promo da cogliere al volo, con un prezzo che si riduce fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. Il risparmio è del 76%.

L’offerta in questione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

Come navigare in sicurezza con NordVPN

Grazie a NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi, ideale per navigare in sicurezza durante un viaggio. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche:

crittografia del traffico dati per una connessione sicura anche quando si sta utilizzando una rete non privata

del traffico dati per una connessione sicura anche quando si sta utilizzando una rete non privata politica no log , che elimina il tracciamento dei dati di navigazione

, che elimina il tracciamento dei dati di navigazione un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi geografici e censure

la possibilità di utilizzare il servizio da 10 dispositivi in contemporanea

Per sfruttare l’offerta basta seguire il link qui di sotto. NordVPN, in questo momento, è disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, andando a scegliere il piano da 24 mesi con 4 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo in caso di attivazione tramite il sito ufficiale del servizio.