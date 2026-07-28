 Connessione sicura in viaggio, la migliore VPN è in offerta (-76%)
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Connessione sicura in viaggio, la migliore VPN è in offerta (-76%)

Con una VPN come NordVPN è ora possibile sfruttare uno strumento in grado di garantire una connessione sicura e illimitata durante un viaggio.
Connessione sicura in viaggio, la migliore VPN è in offerta (-76%)
Sicurezza VPN
Con una VPN come NordVPN è ora possibile sfruttare uno strumento in grado di garantire una connessione sicura e illimitata durante un viaggio.
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Per navigare in sicurezza durante un viaggio è fondamentale poter contare su una VPN, servizio in grado di proteggere le informazioni trasmesse durante la connessione grazie alla crittografia e, nello stesso tempo, capace di aggirare blocchi geografici e censure online, permettendo all’utente di “spostare” il proprio IP in un altro Paese.

La VPN giusta su cui puntare, in questo momento, non può che essere NordVPN. Il servizio in questione, infatti, è oggi protagonista di una promo da cogliere al volo, con un prezzo che si riduce fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. Il risparmio è del 76%.

L’offerta in questione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

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Come navigare in sicurezza con NordVPN

Grazie a NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi, ideale per navigare in sicurezza durante un viaggio. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche:

  • crittografia del traffico dati per una connessione sicura anche quando si sta utilizzando una rete non privata
  • politica no log, che elimina il tracciamento dei dati di navigazione
  • un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi geografici e censure
  • la possibilità di utilizzare il servizio da 10 dispositivi in contemporanea

Per sfruttare l’offerta basta seguire il link qui di sotto. NordVPN, in questo momento, è disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, andando a scegliere il piano da 24 mesi con 4 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo in caso di attivazione tramite il sito ufficiale del servizio.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 lug 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
28 lug 2026
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