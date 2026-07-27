Cyber Resilience Act: Commissione UE pubblica linee guida

La Commissione europea ha pubblicato le linee guida per aiutare produttori, sviluppatori e aziende di ogni dimensione a rispettare gli obblighi previsti dal Cyber ​​Resilience Act (CRA). Il regolamento, in vigore da dicembre 2024, prevede che tutti i prodotti digitali siano progettati e aggiornati in modo da garantire la protezione contro eventuali attacchi informatici.

Obbligo di notifica delle vulnerabilità da settembre

Il Cyber Resilience Act si applica a numerosi dispositivi connessi ad Internet e ai software, tra cui router, modem, prodotti per smart home (elettrodomestici, serrature, videocamere di sicurezza, baby monitor e altri), smart toys, smartwatch e altri indossabili, sistemi operativi, firewall, VPN, browser, antivirus e password manager.

Gli obblighi dovranno essere rispettati durante l’intero ciclo di vita (progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione e manutenzione). La vendita dei prodotti è possibile solo se rispettano requisiti minimi di sicurezza. In tal caso verrà applicata la marcatura CE. Le patch di sicurezza devono essere distribuite per almeno cinque anni e potranno essere installate anche con modalità automatica.

Dopo una consultazione con le parti interessate, la Commissione europea ha pubblicato le linee guida per chiarire come le regole devono essere applicate in pratica attraverso alcuni esempi. Le linee guida forniscono risposte alle domande più frequenti, tra cui:

quali prodotti rientrano nell’ambito di applicazione del Cyber ​​Resilience Act

cosa si intende per “modifica sostanziale”

come interpretare e applicare i periodi di supporto

come adempiere agli obblighi di segnalazione e ai requisiti di valutazione del rischio

Il capo IV (articoli da 35 a 51) del regolamento che riguardano le autorità responsabili del controllo di conformità vengono già applicate dall’11 giugno 2026. L’obbligo di segnalazione al CSIRT dello Stato membro e all’ENISA delle vulnerabilità attivamente sfruttate (art. 14) si applicherà dall’11 settembre 2026. Tutte le altre disposizioni si applicheranno dall’11 dicembre 2027.