ExpressVPN, l'offerta estiva è un'occasione per attivare una nuova VPN

ExpressVPN è, da tempo, un punto di riferimento per chi è alla ricerca di una nuova VPN illimitata. Si tratta di un servizio completo e ricco di vantaggi, che consente un accesso sicuro, veloce e senza blocchi geografici a Internet.

La promo estiva è l’occasione giusta per attivare questa VPN: sfruttando l’offerta in corso, infatti, il servizio è ora disponibile a un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi.

Per tutti i nuovi utenti c’è la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

La migliore VPN da scegliere oggi? Cosa scegliere oggi

ExpressVPN mette a disposizione dei suoi utenti un servizio completo e ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche della VPN troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per una connessione sicura anche quando la rete utilizzata non è privata (come un hotspot Wi-Fi pubblico).

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server, permettendo agli utenti di scegliere un server situato in un altro Pease, in modo da spostare il proprio IP e, quindi, aggirare blocchi geografici e censure online.

La VPN permette l’utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banca. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare una politica zero log con la VPN che assicura l’assenza di un sistema di traccimaento dei dati dell’utente durante l’utilizzo.

Sfruttando la promo in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.