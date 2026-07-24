 VPN per un numero illimitato di dispositivi a 2,49€ con Surfshark
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VPN per un numero illimitato di dispositivi a 2,49€ con Surfshark

Utile per chi sta per partire in vacanza e vuole proteggere il resto della famiglia o della compagnia di amici.
VPN per un numero illimitato di dispositivi a 2,49€ con Surfshark
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Utile per chi sta per partire in vacanza e vuole proteggere il resto della famiglia o della compagnia di amici.
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Per le vacanze estive un numero crescente di persone sceglie di attivare una VPN sia per connettersi in sicurezza sia per evitare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti streaming, sia liberi che a pagamento. Se si viaggia con il resto della famiglia, una scelta saggia è quella di cercare un servizio che consenta di utilizzare la VPN sul più ampio numero di dispositivi.

In tal senso la VPN di Surfshark rappresenta una scelta di qualità, perché non solo è una delle migliori a livello internazionale, ma è utilizzabile anche su un numero illimitato di dispositivi. Attualmente Surfshark è in offerta a partire da 2,49 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Pagina offerta Surfshark VPN

surfshark prezzi offerta

A seconda del piano selezionato, Surfshark VPN assicura una protezione da virus e malware, una minore esposizione a truffe e spam, nonché il blocco di annunci pubblicitari e tracciamento dei dati. In particolare, i vantaggi più significativi al di là del servizio di rete privata virtuale – quest’ultimo uguale in tutti i tre piani – si annoverano a partire dal piano One.

Di seguito i prezzi dei piani della durata di due anni protagonisti dell’offerta

  • Surfshark Starter: 2,49 euro al mese e tre mesi aggiuntivi di servizio in regalo (85% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • Surfshark One: 2,79 euro al mese e tre mesi aggiuntivi di servizio in regalo (85% di sconto rispetto al prezzo di listino)
  • Surfshark One+: 4,49 euro al mese e tre mesi aggiuntivi di servizio in regalo (79% di sconto rispetto al prezzo di listino)

La promozione in corso sui piani di due anni di Surfshark è valida per un periodo di tempo limitato. Maggiori informazioni al riguardo, con il totale dell’importo dei primi 27 mesi, sono disponibili al link che segue.

Pagina offerta Surfshark VPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 lug 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
24 lug 2026
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