Vacanze all'estero in arrivo? Questa è la VPN da mettere in valigia

Per chi ha in programma vacanze all’estero durante l’estate 2026, è oggi importante attivare una nuova VPN, in modo da proteggere il traffico dati con la crittografia, navigare senza tracciamento e aggirare blocchi su base geografica e censure durante la navigazione.

La VPN giusta da attivare è NordVPN, da tempo punto di riferimento assoluto del settore e considerata come una delle migliori VPN sul mercato.

In questo momento, il servizio è in promo con il piano di 24 mesi che include 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento del pagamento). In questo modo, il prezzo si riduce a 3,37 euro al mese.

L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN come nuova VPN

NordVPN è la soluzione giusta per una nuova VPN senza limiti. Il servizio si caratterizza per la possibilità di criptare il traffico dati, in modo da poter rendere sicura una connessione anche se la rete utilizzata non è privata.

In aggiunta, la VPN include una politica no log che elimina la raccolta dei dati di utilizzo dell’utente, per una navigazione privata. Da segnalare anche l’accesso alla rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

Tra le caratteristiche troviamo un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, che consente agli utenti di poter aggirare blocchi su base geografica scegliendo un server situato in un altro Paese.

La promo in corso taglia il costo della VPN fino a 3,37 euro al mese. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Per tutit i nuovi utenti ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso a propria disposizione.