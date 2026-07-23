 Nuova VPN senza limiti: il piano di 28 mesi di NordVPN è la scelta giusta oggi (-70%)
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Nuova VPN senza limiti: il piano di 28 mesi di NordVPN è la scelta giusta oggi (-70%)

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata che ora viene proposta in offerta con un prezzo ridotto per 28 mesi, ecco la promo.
Nuova VPN senza limiti: il piano di 28 mesi di NordVPN è la scelta giusta oggi (-70%)
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Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata che ora viene proposta in offerta con un prezzo ridotto per 28 mesi, ecco la promo.
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Per attivare una nuova VPN in questa seconda metà del mese di luglio 2026 è possibile puntare su NordVPN, servizio di riferimento del settore che oggi viene proposto con una promo da attivare subito.

Scegliendo il piano di 24 mesi e inserendo il codice BLAZE4MO al momento dell’attivazione, infatti, è possibile attivare un abbonamento da 27 mesi con un prezzo ridotto a 3,37 euro al  mese. Si tratta di un risparmio del 70%. 

L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

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Perché NordVPN è la VPN giusta da scegliere oggi?

Con NordVPN è una VPN completa e illimitata, in grado di garantire un accesso a Internet veloce e protetto. Con la promo disponibile oggi, il costo del servizio si riduce ed è possibile sfruttare un abbonamento di lunga durata.

Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, in modo da accedere a Internet con una connessione sicura anche quando si sta utilizzando una rete non privata (come un hotspot Wi-Fi).

L’uso della VPN, inoltre, avviene con una politica no log e, quindi, senza alcuna forma di tracciamento e raccolta dei dati dell’utente. L’accesso alla rete può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

Il servizio prevede anche la possibilità di sfruttare un network composto da migliaia di server, in modo da “spostare” il proprio IP in un altro Paese, per evitare censure e blocchi su base geografica durante la connessione.

Per accedere subito all’offerta in corso e attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese è possibile seguire il link qui di sotto, andando poi ad attivare la promo desiderata.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 lug 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
23 lug 2026
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