GPT-5.6 Sol e un altro modello di OpenAI in test hanno impiegato solo poche ore per trovare le vulnerabilità e accedere ai server di Hugging Face. Un hacker esperto avrebbe impiegato almeno due settimane per completare l’attacco. Secondo il Financial Times, i ricercatori dell’azienda californiana sarebbero rimasti sconvolti dalle capacità di GPT-5.6 Sol. Due politici statunitensi hanno presentato un disegno di legge denominato AI Kill Switch Act.

Incidente cyber senza precedenti

OpenAI ha spiegato che i due modelli AI hanno trovato il modo di aggirare le restrizioni della sandbox e hanno usato credenziali rubate per accedere ai sistemi di Hugging Face. Secondo le fonti di Bloomberg, tutto ciò è avvenuto in poche ore. Un simile attacco avrebbe richiesto almeno due settimane di lavoro da parte di un hacker esperto. Il rilascio di GPT-5.6 Sol era avvenuto solo dopo l’autorizzazione del governo statunitense. La versione pubblica ha diverse protezioni che impediscono abusi (quella usata internamente per i test non aveva protezioni).

L’altro modello (ignoto) attualmente in sviluppo è ancora più potente di GPT-5.6 Sol. L’intrusione nei server di Hugging Face è stata effettuata da uno “sciame” di migliaia di agenti e sub-agenti che hanno collaborato per raggiungere lo scopo finale. Le capacità cyber sono talmente elevate che i modelli possono sfuggire al controllo dei loro creatori, in quanto è difficile prevedere tutti gli eventuali comportamenti indesiderati.

Secondo le fonti del Financial Times, i ricercatori di OpenAI sono rimasti sconvolti dall’incidente. Sapevano che poteva succedere, ma non con questa gravità. Quanto accaduto è anche la conseguenza della corsa allo sviluppo di modelli sempre più potenti per anticipare i concorrenti e alla sottovalutazione delle loro capacità.

Due politici statunitensi hanno presentato alla Camera dei Rappresentanti un disegno di legge, denominato AI Kill Swicth Act, che conferisce al Dipartimento per la Sicurezza Interna l’autorità di ordinare alle aziende AI di spegnere o rallentare i modelli ritenuti troppo pericolosi.

La legge si applicherebbe alle aziende AI che generano almeno 500 milioni di dollari di fatturato annuo da tale tecnologia e, in generale, riguarderebbe i modelli sviluppati utilizzando una potenza di calcolo del valore di almeno 100 milioni di dollari. Le sanzioni pecuniarie per le violazioni potrebbero arrivare fino a 20 milioni di dollari al giorno.