Come pianificare un weekend fuori porta parlando con ChatGPT

Quando si pianifica un viaggio scrivendo, il cervello fa due lavori contemporaneamente: pensare a cosa si vuole e tradurlo in un prompt scritto. Sembra una cosa da nulla, ma quel passaggio intermedio, formulare, editare, riformulare, consuma più energia di quanto si creda. Si finisce per autocensurarsi, per cercare di condensare tutto nella prima richiesta, per costruire frasi che suonino bene, anziché dire semplicemente cosa si ha in testa. Il risultato è un prompt lungo, rigido e spesso incompleto, perché nel tentativo di essere precisi si tralasciano i dettagli che emergono solo ragionando ad alta voce.

La modalità vocale di ChatGPT elimina quel collo di bottiglia. Si parla come si parlerebbe con un amico seduto accanto, con le esitazioni, i ripensamenti, i cambi di direzione che fanno parte del modo naturale in cui gli esseri umani organizzano i pensieri. E il chatbot, invece di richiedere la perfezione formale di un testo scritto, tiene il passo con il flusso disordinato del ragionamento umano.

La modalità vocale di ChatGPT cambia il modo di pianificare i viaggi

1. Iniziare come si farebbe con un amico

La conversazione parte nel modo più naturale possibile, nessun prompt strutturato, nessuna lista di requisiti, solo una richiesta a voce: Vorremmo andare via per un fine settimana lungo, io, il mio compagno e i bambini. Ci piacerebbe restare entro due o tre ore di macchina, spendere al massimo cinquecento euro e alternare attività all’aperto e buon cibo. Ci aiuti a capire dove andare?

ChatGPT non risponde con un elenco di destinazioni. Fa domande, le stesse che farebbe un agente di viaggio il cui unico obiettivo è capire che tipo di esperienza si sta cercando prima di proporre qualcosa, tipo, se si preferisce la montagna, il mare o una cittadina con storia e buona cucina, se si cerca un posto tranquillo o un luogo con un po’ di vita serale, se è un’occasione speciale o una fuga dalla routine.

Tre domande che orientano l’intera conversazione. Nessun prompt scritto avrebbe prodotto lo stesso risultato, perché scrivendo si tende a dare le risposte prima che vengano poste le domande, e spesso non sono le risposte giuste.

2. Interrompere senza conseguenze

L’aspetto più interessante della modalità vocale è la possibilità di interrompere senza imbarazzo. Se ad esempio ChatGPT inizia a descrivere un agriturismo di classe che sta chiaramente sforando il budget, basta parlargli sopra: Fermati un attimo, quello sembra troppo caro. Cosa c’è di accogliente nella stessa zona sotto i 200 euro a notte?

Il chatbot si ferma, registra il vincolo di prezzo aggiornato e propone un’alternativa senza perdere il filo del discorso. Nessun prompt da riscrivere, nessun testo da cancellare e riformulare.

Lo stesso è successo quando i piani sono cambiati completamente a metà conversazione: Sai cosa, lasciamo perdere la montagna, che ne dici del Conero? Un cambio di rotta che per iscritto richiederebbe di spiegare perché si è cambiata idea e cosa si cerca nella nuova destinazione. A voce, è una frase di cinque secondi e il chatbot ricomincia dalla nuova direzione senza bisogno di giustificazioni.

3. Il contesto resta in memoria

Man mano che la conversazione si è ramificata in decine di direzioni secondarie, un ristorante qui, un sentiero là, una domanda sul meteo del fine settimana, ChatGPT conserva in memoria ogni vincolo stabilito in precedenza. Il budget, il raggio di distanza massimo, il fatto che si viaggia con bambini, la preferenza per un ritmo lento.

Questo rende possibile una serie di domande rapide e a basso sforzo senza dover ogni volta ristabilire il contesto, come E se sabato piovesse tutto il giorno? , oppure Possiamo sostituire quel ristorante con uno che abbia un bel dehors? o ancora C’è un sentiero panoramico sulla strada del ritorno che si faccia in meno di due ore?

Nessuna di queste domande specifica il budget, la destinazione o la composizione del gruppo. Non serve, ChatGPT ricorda tutto. Per iscritto, per ogni domanda sarebbe servita una premessa. A voce, sono frasi secche che arrivano una dopo l’altra come in una conversazione vera.

4. Dalla voce al documento in pochi secondi

Una volta chiusa la fase creativa, quindi destinazione scelta, alloggio individuato, ristoranti selezionati, attività distribuite sui giorni, basta tornare allo schermo e digitare una sola richiesta nella stessa conversazione.

Prompt da utilizzare: Organizza tutte le informazioni raccolte in un itinerario giorno per giorno. Includi i costi stimati, gli indirizzi, i tempi di percorrenza e un piano alternativo per il brutto tempo.

In pochi secondi, una conversazione organica e disordinata diventa una guida di viaggio strutturata e leggibile. È il momento in cui i due mondi, la fluidità della voce e la precisione del testo, si incontrano e producono il risultato migliore.

Un’avvertenza: la conversazione vocale non mostra il testo sullo schermo in tempo reale. Se si chiude la conversazione per errore, bisogna tornare alla cronologia per ritrovarla. E tutti i dettagli operativi, orari di apertura, disponibilità degli alloggi, eventuali prenotazioni necessarie, vanno sempre verificati direttamente con la struttura prima di considerarli definitivi.

Il prompt per chi vuole provare subito

Per chi vuole testare la modalità vocale per la pianificazione di un viaggio, ecco il prompt di partenza da dire a voce a ChatGPT:

Prompt vocale: Vorremmo pianificare un fine settimana fuori porta entro [numero] ore di macchina da casa. Il nostro budget è di [importo] euro. Fammi una domanda alla volta finché non hai abbastanza informazioni per costruire l’itinerario ideale.

L’istruzione “una domanda alla volta” è fondamentale, impedisce al chatbot di sommergere l’utente di domande tutte insieme e mantiene il ritmo naturale di una conversazione.

Quando parlare è meglio di scrivere

La differenza non è nella qualità delle risposte, è nel modo in cui si arriva a formularle. Scrivendo ci si autocensura, si cercano le parole giuste, si struttura la frase, si elimina il superfluo prima di premere invio. Parlando si pensa ad alta voce, e pensare ad alta voce permette di scoprire cosa si vuole mentre lo si sta dicendo. L’AI tiene il passo con il processo caotico del pensiero umano e lo trasforma in qualcosa di ordinato.