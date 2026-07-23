Moonshot Kimi K3 addestrato con Fable 5 e NVIDIA GB300?

Il governo statunitense cerca le “scuse” per imporre il ban dei modelli AI cinesi. Michael Kratsios, consigliere per tecnologia e scienza della Casa Bianca, ha dichiarato che Kimi K3 è stato addestrato tramite distillazione di Fable 5. Moonshot avrebbe inoltre utilizzato GPU NVIDIA GB300 soggette alle regole sulle esportazioni. Il Dipartimento del Commercio potrebbe quindi inserire l’azienda cinese nella famigerata Entity List.

Possibile ban per i modelli AI open source cinesi

Kimi K3 è un modello AI con 2,8 trilioni di parametri che offre prestazioni simili o superiori a quelle di Claude Fable 5 e GPT-5.6 Sol. A differenza di questi ultimi è open source, quindi accessibili gratuitamente a tutti. Molte aziende statunitensi hanno iniziato ad usare i modelli cinesi in alternativa a quelli di Anthropic e OpenAI.

Da alcuni giorni circolano indiscrezioni sul possibile divieto di accesso negli Stati Uniti. Servono però valide “scuse”. Secondo Michael Kratsios, Moonshot ha usato gli output di Fable 5 per addestrare Kimi K3. La tecnica è nota come distillazione. Scott Bessent, Segretario del Commercio, ha dichiarato che la distillazione su scala industriale è un furto di proprietà intellettuale, quindi potrebbero essere imposte sanzioni, tra cui l’inserimento nella Entity List. È la stessa accusa mossa da Anthropic nei confronti di Alibaba.

C’è tuttavia un “problema temporale”. Fable 5 è disponibile pubblicamente dal 9 giugno. Tre giorni dopo, Anthropic ha bloccato l’accesso. Il modello è nuovamente disponibile dal 1 luglio. Kimi K3 è stato annunciato il 16 luglio. È quasi impossibile completare l’addestramento in così breve tempo.

La seconda “scusa” del governo statunitense è la presunta violazione delle regole sulle esportazioni. Secondo Michael Kratsios, Moonshot avrebbe aggirato le restrizioni acquistando server con GPU NVIDIA GB300 (Blackwell Ultra) in Thailandia. Jensen Huang, CEO di NVIDIA, ha dichiarato che i modelli cinesi open source sono eccellenti e dovrebbero essere utilizzati dalle aziende statunitensi. Ovviamente non è un parere disinteressato. Più utilizzo dei modelli significa più GPU vendute.