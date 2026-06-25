Anthropic vs Alibaba: account falsi per copiare le capacità di Claude

28,8 milioni di conversazioni con Claude in 45 giorni. Quasi 25.000 account fraudolenti. Domande progettate con cura per estrarre le risposte più utili, come sviluppo software, catena di ragionamento, compiti agentici. Non utenti normali che chattano con un chatbot. Secondo Anthropic, era un’operazione coordinata di Alibaba e del suo team AI Qwen per distillare le capacità di Claude su scala industriale.

Anthropic lo ha detto ai legislatori americani, secondo un report di Reuters. L’operazione sarebbe avvenuta tra il 22 aprile e il 5 giugno 2026.

Cos’è la distillazione

La distillazione è il processo con cui un’azienda AI usa gli output di un modello più grande per addestrare un modello più piccolo e più economico. Il modello piccolo impara a imitare il comportamento del sistema più capace, ma senza aver bisogno della stessa potenza di calcolo.

Non è per forza sospetta. Diventa un problema quando un’azienda raccoglie gli output di un concorrente senza permesso e su scala industriale.

Alibaba non ha ottenuto il codice sorgente, i pesi del modello o i dati di addestramento di Claude. Secondo Anthropic, gli account falsi facevano domande progettate con cura e raccoglievano le risposte, che poi potevano essere usate come materiale di addestramento per un altro modello.

Non è la prima volta

Anthropic ha fatto accuse simili a DeepSeek e altre aziende all’inizio dell’anno. Le salvaguardie anti-distillazione che Anthropic ha introdotto su Fable 5, prima nascoste, poi rese visibili dopo le proteste degli sviluppatori, erano una risposta diretta a questo tipo di operazioni. Ma Fable 5 è stato lanciato dopo il periodo della presunta campagna Alibaba, che ha preso di mira i modelli Claude precedenti.

L’implicazione per Mythos

Anthropic ha detto ai legislatori che la campagna potrebbe aiutare gli sviluppatori AI cinesi ad avvicinarsi alle capacità del suo modello Mythos, focalizzato sulla cybersicurezza avanzata, inclusa la scoperta e lo sfruttamento di vulnerabilità software complesse. È lo stesso modello che la Casa Bianca sospetta sia già stato accessibile alla Cina, e che Trump ha ordinato di ritirare in nome della “sicurezza nazionale.