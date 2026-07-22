Gemini 3.5 Flash Cyber sfida Mythos 5 e GPT-5.5-Cyber

Google ha annunciato ieri sera tre nuovi modelli AI: Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite e Gemini 3.5 Flash Cyber. Quest’ultimo, come si può intuire dal nome, permette di scoprire vulnerabilità nei software e scrivere il codice della patch. È quindi la risposta dell’azienda di Mountain View ai modelli Mythos 5 di Anthropic e GPT-5.5-Cyber di OpenAI.

Accesso limitato a governi e partner fidati

Gemini 3.5 Flash Cyber è quindi il modello della famiglia con maggiori capacità di cybersicurezza. È praticamente una versione di Gemini 3.5 Flash specializzato nella ricerca, validazione e risoluzione delle vulnerabilità in modo rapido ed efficiente. Google DeepMind sottolinea che può essere una valida alternativa ai costosi modelli cyber di altre aziende.

L’azienda di Mountain View ricorda ovviamente la “doppia natura” di questi modelli. Possono infatti essere sfruttati sia per scopi difensivi (ricerca e risoluzione delle vulnerabilità) che per scopi offensivi (ricerca delle vulnerabilità e scrittura degli exploit per attacchi informatici). Per tale motivo, Gemini 3.5 Flash Cyber sarà disponibile esclusivamente a governi e partner fidati attraverso CodeMender, l’agente AI che trova e risolve le vulnerabilità in autonomia.

Gemini 3.5 Flash Cyber è più efficiente di Mythos 5 o GPT-5.5-Cyber perché può effettuare la scansione di codebase di grandi dimensioni e analizzare un elevato numero di percorsi, senza creare colli di bottiglia. CodeMender può usare il modello per scoprire e validare le vulnerabilità assegnando i compiti a ​​sub-agenti.

I risultati del benchmark CyberGym, che valuta le capacità cyber degli agenti AI, dimostrano che le prestazioni di Gemini 3.5 Flash Cyber sono superiori a quelle di Mythos Preview e vicine a quelle di GPT-5.6 Sol, GPT-5.5-Cyber e Mythos 5, tutti modelli più costosi. Il modello di Google ha trovato 55 vulnerabilità in V8 (motore JavaScript di Chrome) contro le 47 di Gemini 3.5 Flash e 36 di Claude Opus 4.6. Tramite CodeMender sono state trovate e risolte vulnerabilità di Chrome, Android e YouTube.

Come dimostra il recente incidente descritto da OpenAI, questi modelli deve essere testati a fondo prima del rilascio pubblico. Le conseguenze di una distribuzione rapida potrebbero essere disastrose.