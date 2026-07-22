 Google lancia Gemini 3.6 Flash, che fine ha fatto Gemini 3.5 Pro?
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Google lancia Gemini 3.6 Flash, che fine ha fatto Gemini 3.5 Pro?

Google presenta Gemini 3.6 Flash, Flash-Lite e Flash Cyber, ma Gemini 3.5 Pro continua a slittare mentre OpenAI e Anthropic accelerano.
Google lancia Gemini 3.6 Flash, che fine ha fatto Gemini 3.5 Pro?
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Google presenta Gemini 3.6 Flash, Flash-Lite e Flash Cyber, ma Gemini 3.5 Pro continua a slittare mentre OpenAI e Anthropic accelerano.
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A maggio, Big G aveva detto che Gemini 3.5 Pro era già in uso internamente e non vedevano l’ora di rilasciarlo il mese prossimo. Quel mese è passato, e il mese dopo anche. Google ha appena rilasciato tre nuovi modelli Gemini, nessuno dei quali è il Pro.

La settimana scorsa, Bloomberg ha riportato che Google sta affrontando ritardi interni nel lancio di 3.5 Pro perché fatica a raggiungere gli obiettivi di prestazione interni. Nel frattempo, OpenAI ha rilasciato GPT-5.5, poi GPT-5.6 Sol. Anthropic ha lanciato Opus 4.8, Sonnet 5, e ha reso Fable 5 disponibile a un numero maggiore di utenti. Il ritmo dei rivali rende l’assenza del Pro sempre più visibile.

Gemini 3.6 Flash, Flash-Lite e Flash Cyber

Google afferma che Gemini 3.6 Flash offre prestazioni superiori a Gemini 3.5 Flash nel coding, nei compiti di conoscenza e nelle attività multimodali. Inoltre, utilizza fino al 17% di token in meno, perciò è più efficiente ed economico.

Gemini 3.5 Flash-Lite è il modello più economico della classe. Per chi ha bisogno di velocità e costi bassi sopra ogni altra cosa.

Gemini 3.5 Flash Cyber è un modello specializzato per trovare e correggere vulnerabilità di sicurezza informatica. Disponibile esclusivamente per governi e partner fidati in un programma pilota ad accesso limitato. È la risposta di Google a Mythos di Anthropic nel campo della cybersicurezza, ma con accesso ancora più ristretto.

Gemini 3.5 Pro, se ci sei batti un colpo…

I modelli Pro sono il punto di riferimento della gamma Gemini per ragionamento avanzato e coding, mentre i Flash privilegiano rapidità ed efficienza nei costi. Per questo, il lancio di tre modelli Flash senza il tanto atteso Pro lascia inevitabilmente un vuoto.

Logan Kilpatrick, Product Lead di Google DeepMind, ha spiegato che Gemini 3.5 Pro è in fase di test con i partner e dovrebbe essere rilasciato “presto”. Ha anche confermato l’avvio del “pre-training più ambizioso di sempre” per Gemini 4.

Google sta puntando su efficienza, bassa latenza e affidabilità, caratteristiche fondamentali per chi sviluppa agenti AI destinati a funzionare su larga scala. I tre modelli Flash rispondono proprio a questa esigenza. Ma senza il Pro, Google resta senza un nuovo modello di punta da febbraio, un ritardo enorme.

Il Flash Cyber ad accesso limitato, però, è un segnale interessante. I modelli specializzati per la cybersicurezza stanno diventando una categoria a sé, Anthropic ha Mythos per le vulnerabilità, Google ha Flash Cyber, e Microsoft ha integrato MDASH nei propri strumenti di sicurezza per Windows. La cybersicurezza AI è il prossimo campo di battaglia dopo il coding.

Fonte: Google

Pubblicato il 22 lug 2026

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Tiziana Foglio
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