Microsoft e Samsung investono in Mistral AI

Microsoft ha annunciato la sottoscrizione di un accordo con Mistral AI. L’azienda di Redmond investirà miliardi di dollari nell’espansione dell’infrastruttura AI dell’azienda francese. I modelli Mistral Medium 3.5 e OCR 4 saranno disponibili tramite Microsoft Foundry e Copilot Studio. Secondo il Financial Times, Samsung potrebbe investire un miliardo di dollari.

Ottima notizia per le ambizioni europee

La collaborazione tra Microsoft e Mistral AI è iniziata oltre due anni fa con l’arrivo del modello Mistral Large su Azure. La partnership è stata ora estesa ai modelli Mistral Medium 3.5 e OCR 4 attraverso l’iniziativa Sovereign Cloud che prevede l’uso di server posizionati in Europa. Ciò consente ai clienti di mantenere il controllo dei dati, in quanto sono rispettate tutte le leggi europee.

La notizia più importante per le ambizioni europee nel settore dell’intelligenza artificiale è l’investimento di Microsoft per incrementare la capacità di calcolo dei data center di Mistral AI. I miliardi di dollari ricevuti dall’azienda di Redmond (non è nota la cifra esatta) permetteranno all’azienda francese di incrementare la potenza dei server utilizzando migliaia di GPU NVIDIA Vera Rubin.

L’accordo è vantaggioso per entrambe le parti. Mistral AI potrà sviluppare modelli più potenti. Microsoft potrà offrire ai suoi clienti valide alternative ai modelli statunitensi che sono soggetti al controllo (teoricamente facoltativo) del governo.

Secondo le fonti del Financial Times, Mistral AI potrebbe ricevere un miliardo di dollari da Samsung durante il prossimo round di finanziamenti. La valutazione dell’azienda francese dovrebbe arrivare a circa 20 miliardi di dollari. Al momento non ci sono conferme ufficiali.