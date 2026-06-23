OpenAI aggiorna GPT-5.5-Cyber e lancia Patch the Planet

OpenAI ha annunciato diverse novità che riguardano Daybreak, l’iniziativa introdotta per consentire a partner fidati di trovare le vulnerabilità dei software e scrivere le relative patch. In pratica è l’equivalente del Project Glasswing di Anthropic. L’azienda californiana ha aggiornato il plugin di Code Security e il modello GPT-5.5-Cyber, svelato il nuovo Daybreak Cyber Partner Program⁠ e lanciato Patch the Planet in collaborazione con Trail of Bits.

Novità per Codex Security e GPT-5.5-Cyber

Oggi il collo di bottiglia non è più rappresentato dalla scoperta delle vulnerabilità, ma dalla scrittura delle patch per i numerosi bug individuati dai modelli AI. OpenAI ha offerto Codex Security da marzo per velocizzare la scansione del codice e il rilascio delle patch. Da ieri sera è disponibile una versione aggiornata del relativo plugin per Codex, l’agente AI per la programmazione.

Gli sviluppatori possono eseguire scansioni approfondite o esaminare le modifiche recenti, generare report con indicazione della gravità, delle posizioni del codice interessato, delle prove di convalida e delle linee guida per la risoluzione, tracciare i percorsi di attacco, creare modelli di minaccia, convalidare i risultati e generare patch specifiche da sottoporre a revisione.

OpenAI ha inoltre rilasciato la versione aggiornata di GPT-5.5-Cyber che offre maggiori prestazioni nella ricerca delle vulnerabilità e nello sviluppo delle patch. In base al benchmark CyberGym è più potente del modello Mythos 5 di Anthropic. GPT-5.5-Cyber rimane accessibile solo tramite il programma Trusted Access for Cyber ai partner che rispettano precisi requisiti.

Daybreak Cyber Partner Program⁠ e Patch the Planet

Il nuovo Daybreak Cyber Partner Program⁠ consente alle aziende che partecipano al programma Trusted Access for Cyber di usare GPT-5.5 nei loro prodotti e servizi. Le capacità difensive del modello possono essere quindi sfruttare dai clienti. L’elenco comprende attualmente 30 aziende, ma il numero aumenterà nei prossimi mesi.

Infine, OpenAI ha svelato Patch the Planet. L’iniziativa, sviluppata insieme a Trail of Bits con la collaborazione di HackerOne e Calif, permette ai maintainer dei progetti open source di accedere a ChatGPT Pro e Codex Security per analizzare il codice sorgente, trovare le vulnerabilità, scrivere e validare le patch.