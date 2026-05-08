GPT-5.5-Cyber è disponibile, l'alternativa di OpenAI a Mythos

Il nuovo territorio di conquista, nell’ambito dell’intelligenza artificiale, è quello della sicurezza informatica. Non ci sono dubbi sul fatto che il debutto (limitato) di Claude Mythos da parte di Anthropic abbia cambiato tutto, dimostrando le potenzialità di questa tecnologia se messa al servizio degli addetti ai lavori. Oggi, come promesso, OpenAI risponde con il suo GPT-5.5-Cyber.

GPT-5.5-Cyber di OpenAI è disponibile, per pochi

Anche in questo caso si tratta di un rollout controllato, con una versione di anteprima riservata ad alcune realtà che si occupano di cybersecurity in relazione a infrastrutture critiche, quelle che fanno parte del programma Trusted Access for Cyber lanciato dall’organizzazione. Il comunicato stampa non specifica quali siano.

Quali sono le reali prestazioni del modello (nome in codice Spud), se messo a confronto con quello di Anthropic? Una fonte di Axios riferisce che sono quasi allo stesso livello, ma con Claude Mythos ancora avanti nei benchmark eseguiti.

Anche in questo caso, la destinazione d’uso non cambia: potrà essere impiegato per la ricerca e la risoluzione dei bug presenti nei software, per analizzare i malware in circolazione e per studiare gli attacchi eseguiti.

Va da sé che una tecnologia di questo tipo, nelle mani sbagliate, potrebbe causare danni ingenti, da qui la necessità di non renderla disponibile pubblicamente. E per questo sono presenti alcune limitazioni come quelle che impediscono di forzare il modello all’esecuzione di attività come il furto di credenziali, la distribuzione di codice dannoso o la compromissione dei sistemi di terze parti.

Oltre alla variante Cyber, OpenAI ha annunciato l’avvio del rollout per un’altra versione di GPT-5.5 (with TAC, Trusted Access for Cyber), ottimizzata per gli addetti alla sicurezza, ma con meno restrizioni.

Proprio oggi, Mozilla ha annunciato di aver trovato e risolto 432 vulnerabilità in Firefox nel solo mese di aprile, con il supporto di Claude Mythos. Per fare un paragone, nello stesso mese dello scorso anno si era fermata a 31.