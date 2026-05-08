Perplexity lancia Personal Computer su Mac: l'agente AI locale

Personal Computer di Perplexity è un agente AI che gira sul Mac, accede ai file locali, alle app native, al web e a oltre 400 connettori, ed esegue workflow multi-step per conto dell’utente. Dopo un mese di accesso limitato agli abbonati Max con lista d’attesa, ora è disponibile per tutti gli utenti Mac.

Un agente AI che lavora sul vostro Mac: cosa fa Perplexity Personal Computer

Personal Computer porta le capacità dell’agente AI di Perplexity dal cloud al proprio dispositivo. Lavora con i file locali, le app Mac native e il web. Può gestire strumenti, usare i connettori e sfruttare il proprio contesto personale, il tutto all’interno di un ambiente di sviluppo sicuro sui server di Perplexity.

Ad esempio, è possibile confrontare due file da app diverse, prendere appunti da un’app e creare una bozza in un’altra, lavorare con spreadsheet e documenti e materiali distribuiti tra più applicazioni. Se si abbina a Comet, il browser AI di Perplexity, può operare su strumenti web senza bisogno di connettori dedicati.

L’aspetto più interessante, è che è progettato per girare su dispositivi sempre accesi come un Mac Mini, Personal Computer può essere controllato da remoto dall’iPhone, si possono avviare compiti o approvare richieste dal telefono mentre l’agente lavora sul Mac.

La differenza con OpenClaw

OpenClaw ha reso popolare il concetto di agente AI locale, ma ha sollevato preoccupazioni serie sulla sicurezza a causa dei permessi elevati richiesti. Personal Computer si presenta come alternativa più sicura, o almeno, questa è la promessa. Il fatto che l’esecuzione avvenga in un ambiente controllato sui server di Perplexity, pur accedendo ai file locali, è il compromesso tra sicurezza e funzionalità.

Microsoft sta integrando funzionalità simili in Copilot, Google le porta su Chrome Enterprise con auto browse. Perplexity arriva con il vantaggio dell’indipendenza da un ecosistema specifico, non è legata a Windows come Copilot, né a Google Workspace come Chrome Enterprise.

La vecchia app Mac di Perplexity verrà deprecata nelle prossime settimane, il team si concentra su Personal Computer come app principale. Chi usava Perplexity su Mac dovrà passare alla nuova app.