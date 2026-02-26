Perplexity Computer: come funziona il nuovo agente AI

La startup californiana ha annunciato Perplexity Computer. Potrebbe essere definita la versione a pagamento di OpenClaw, nonché il diretto concorrente di Claude Cowork, ma c’è un’importante differenza. Può eseguire compiti complessi in autonomia con l’aiuto di altri modelli, ai quali assegna singole attività. Al momento è disponibile solo per gli abbonati Max (200 euro/mese).

Come funziona Perplexity Computer

Perplexity sottolinea che i modelli AI diventano sempre più potenti, ma quasi tutti sono specializzati in specifici compiti. Perplexity Computer combina le capacità dei singoli modelli in un’unica interfaccia. Può eseguire interi flussi di lavoro per ore o mesi, suddividendo i compiti tra i sub-agenti che operano in parallelo.

L’utente deve solo indicare l’obiettivo finale attraverso un prompt da scrivere nel campo di testo (app mobile o web). Perplexity Computer scompone la richiesta in compiti che vengono assegnati ai sub-agenti. Questi ultimi possono effettuare ricerche sul web, generare documenti, elaborare dati o effettuare chiamate API ai servizi connessi.

Quando Perplexity Computer incontra un problema crea altri sub-agenti per risolverlo. Può trovare chiavi API, ricercare informazioni supplementari, programmare app e consultare l’utente in caso di necessità. Ogni attività viene eseguita in un ambiente di elaborazione isolato (sandbox) con accesso ad un file system reale, un browser reale e integrazioni con strumenti reali.

Perplexity Computer può sfruttare 19 modelli AI. Claude Opus 4.6 è quello principale usato per il ragionamento e l’assegnazione dei compiti ai sub-agenti, tra cui Gemini per la ricerca web, Nano Banana per le immagini, Veo 3.1 per i video, Grok per attività leggere (più veloci) e GPT-5.2 per attività complesse (più lente). È possibile scegliere i modelli per i singoli compiti.

L’azienda californiana ha predisposto alcuni esempi che possono essere usati gratuitamente. Perplexity Computer è disponibile solo per gli abbonati Max (10.000 crediti/mese e 20.000 crediti extra per 30 giorni). In futuro sarà accessibile anche agli utenti Pro e Enterprise.