Google trasforma Chrome in un collega di lavoro AI, ecco come

Si apre un documento Google con le informazioni di un cliente. L’AI legge il contenuto, lo capisce, e lo inserisce automaticamente nel CRM aziendale, il campo giusto, nel formato giusto. Confronta i prezzi di tre fornitori aperti in altrettante schede. Riassume il portfolio di un candidato prima del colloquio. Estrae dati dalla pagina prodotto di un concorrente.

Lo fa da sola, dentro Chrome, e l’utente deve solo confermare prima dell’azione finale. Google ha annunciato “auto browse“, capacità agentiche per Chrome Enterprise alimentate da Gemini che trasformano il browser in una sorta di collega di lavoro.

Chrome diventa un agente AI aziendale: auto browse con Gemini per il lavoro

Gemini comprende il contesto delle schede aperte nel browser e usa quell’informazione per gestire compiti, come prenotare viaggi, inserire dati, pianificare riunioni e altre attività basate sul web. All’utente non resta che rivedere e confermare manualmente l’input dell’AI prima che l’azione venga eseguita.

Come nella versione consumer delle Skill di Chrome, gli utenti Workspace possono salvare le operazioni abituali come “Skill” riutilizzabili, da richiamare con “/” o con il pulsante “+”.

La promessa è sempre la solita, risparmiare tempo per il lavoro strategico, lasciando all’AI i compiti ripetitivi. Ma in pratica, l’AI non sta riducendo il lavoro, lo sta intensificando. Se il manager sa che si ha a disposizione un agente AI che inserisce i dati nel CRM, la conseguenza probabile non è che si ha più tempo libero, ma che si possono gestire più clienti… Come si tradurrà tutto questo a livello azienda è ancora tutto da vedere.

Shadow IT: Google chiude la porta agli agenti AI concorrenti

Insieme ad auto browse, Big G annuncia il rilevamento di strumenti AI non autorizzati sul posto di lavoro, quello che chiama “Shadow IT risk detection.” I team IT possono ora individuare estensioni browser compromesse, servizi AI non approvati e attività agentiche anomale.

Google la spaccia per una funzionalità di sicurezza, ed è legittimo. Ma ha anche un altro vantaggio, permette ai dipartimenti IT aziendali di bloccare qualsiasi agente AI concorrente che si sta radicando nell’organizzazione in modo organico.

I prompt degli utenti Workspace non verranno usati per addestrare i modelli di Google, una precisazione sempre più necessaria, dato che Meta sta letteralmente usando ogni clic sui tasti dei suoi dipendenti per addestrare l’AI che li sostituirà…

Inizialmente, la funzionalità auto browse sarà disponibile per gli utenti Workspace negli USA.