X affida a Grok la cura del feed, l'utente sceglie i temi

X affida a Grok il controllo della bacheca. Gli utenti Premium su iOS possono già accedere alla funzione che permette di fissare temi specifici nella scheda Home, e Grok li usa per selezionare i post che appaiono nel feed. È alimentato dalla comprensione che Grok ha di ogni post combinata con la personalizzazione dell’algoritmo. ha scritto Nikita Bier, responsabile prodotto di X. Perciò il feed che si vede è personalizzato per ciascun utente. L’accesso anticipato su Android arriverà presto.

X dà a Grok il controllo del feed

Tutto quello che si deve fare, è selezionare i temi che interessano. Grok analizza ogni post sulla piattaforma, filtra quelli rilevanti in base ai propri temi, e li combina con la personalizzazione dell’algoritmo basata sul proprio comportamento. Funziona anche meglio quando è un tema con cui già interagite , precisa Bier.

In pratica, si dice all’AI cosa interessa davvero e l’AI seleziona. Non è più solo l’algoritmo a decidere cosa vedere. In teoria, per l’utente significa più controllo. Resta però una questione di fiducia: delegare la cura del proprio flusso informativo a un sistema con un passato controverso, inclusi episodi di generazione di contenuti inappropriati, solleva più di qualche dubbio.

X chiude le Communities

Insieme all’annuncio della timeline Grok, X ha comunicato la chiusura delle Communities il 6 maggio, gli spazi tematici che permettevano agli utenti di connettersi attraverso feed dedicati ad argomenti specifici. X incoraggia gli utenti a migrare le proprie comunità nelle chat di gruppo di XChat.

È curioso, X chiude le Communities nello stesso momento in cui lancia una timeline tematica curata dall’AI. Le Communities erano gestite dagli umani, mentre il nuovo feed è gestito da Grok… Nel frattempo, Threads e Mastodon continuano a investire negli spazi comunitari.