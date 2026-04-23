 Grok su X cura il feed in base ai temi scelti dall'utente
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X affida a Grok la cura del feed, l'utente sceglie i temi

Grok seleziona i post della propria bacheca su X, analizza ogni contenuto e lo combina con la personalizzazione dell'algoritmo.
X affida a Grok la cura del feed, l'utente sceglie i temi
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Grok seleziona i post della propria bacheca su X, analizza ogni contenuto e lo combina con la personalizzazione dell'algoritmo.

X affida a Grok il controllo della bacheca. Gli utenti Premium su iOS possono già accedere alla funzione che permette di fissare temi specifici nella scheda Home, e Grok li usa per selezionare i post che appaiono nel feed. È alimentato dalla comprensione che Grok ha di ogni post combinata con la personalizzazione dell’algoritmo. ha scritto Nikita Bier, responsabile prodotto di X. Perciò il feed che si vede è personalizzato per ciascun utente. L’accesso anticipato su Android arriverà presto.

 X dà a Grok il controllo del feed

Tutto quello che si deve fare, è selezionare i temi che interessano. Grok analizza ogni post sulla piattaforma, filtra quelli rilevanti in base ai propri temi, e li combina con la personalizzazione dell’algoritmo basata sul proprio comportamento. Funziona anche meglio quando è un tema con cui già interagite, precisa Bier.

In pratica, si dice all’AI cosa interessa davvero e l’AI seleziona. Non è più solo l’algoritmo a decidere cosa vedere. In teoria, per l’utente significa più controllo. Resta però una questione di fiducia: delegare la cura del proprio flusso informativo a un sistema con un passato controverso, inclusi episodi di generazione di contenuti inappropriati, solleva più di qualche dubbio.

X chiude le Communities

Insieme all’annuncio della timeline Grok, X ha comunicato la chiusura delle Communities il 6 maggio, gli spazi tematici che permettevano agli utenti di connettersi attraverso feed dedicati ad argomenti specifici. X incoraggia gli utenti a migrare le proprie comunità nelle chat di gruppo di XChat.

È curioso, X chiude le Communities nello stesso momento in cui lancia una timeline tematica curata dall’AI. Le Communities erano gestite dagli umani, mentre il nuovo feed è gestito da Grok… Nel frattempo, Threads e Mastodon continuano a investire negli spazi comunitari.

Fonte: Nikita Bier su X

Pubblicato il 23 apr 2026

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