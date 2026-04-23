 Le AI Overview arrivano su Gmail con riassunti estratti da più email
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Le AI Overview arrivano su Gmail con riassunti estratti da più email

Gmail usa l'AI per rispondere a domande sulle proprie email senza doverle aprire. Le AI Overview creano riassunti istantanei da più conversazioni.
Le AI Overview arrivano su Gmail con riassunti estratti da più email
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Gmail usa l'AI per rispondere a domande sulle proprie email senza doverle aprire. Le AI Overview creano riassunti istantanei da più conversazioni.

Invece di aprire dieci email per trovare la risposta che serve, basta fare una domanda a Gmail. Ad esempio, Quando parte il volo per la conferenza?, oppure: Che feedback ha dato il cliente sulla presentazione?. Gmail risponde con un riassunto istantaneo estratto da più email e conversazioni.

Google sta portando la funzione AI Overview, quella che usa l’AI per riassumere i risultati di Google Search, direttamente dentro Gmail per gli utenti Workspace.

Le AI Overview arrivano su Gmail: risposte istantanee da più conversazioni

Su Gmail sarà possibile effettuare ricerche tramite il linguaggio naturale e ottenere una risposta sintetica senza dover aprire e leggere ogni singola email. La funzione di riepilogo automatico raccoglie e integra informazioni provenienti da più messaggi e conversazioni, come fatture, tappe di progetto, dettagli di viaggio, commenti su presentazioni. Non è una ricerca per parola chiave, è una domanda a cui l’AI risponde elaborando il contenuto delle proprie email.

Disponibilità e requisiti

La funzione è attiva di default se l’azienda ha Gemini for Workspace su Gmail abilitato e l’accesso Workspace Intelligence a Gmail attivo. È inoltre necessario che siano abilitate le funzionalità smart su Gmail, Chat e Meet, insieme alle funzionalità smart di Google Workspace.

La funzione è già disponibile per i consumatori con abbonamenti Google AI Pro e Ultra, ma ora arriva a tutti i piani business, enterprise ed education. Google ha anche annunciato che le AI Overview su Google Drive passano dalla beta alla disponibilità generale per i piani Workspace e Google AI idonei.

È un altro pezzo del puzzle che Google sta componendo questa settimana al Google Cloud Next: Gemini nell’app Mac, auto browse in Chrome Enterprise, Skill riutilizzabili, Personal Intelligence a livello globale, e adesso le AI Overview su Gmail. La strategia è integrare Gemini in ogni componente di Workspace, dalla ricerca alla posta, dall’archiviazione al browser, fino a renderlo il modo predefinito di interagire con gli strumenti di lavoro.

Per chi gestisce centinaia di email al giorno, chiedere qual è lo stato del progetto X? e ottenere una risposta senza aprire nulla è decisamente comodo. Per chi è preoccupato che l’AI legga tutte le proprie email per rispondere a una domanda, beh… ha ragione, perché è esattamente quello che fa.

Fonte: Google

Pubblicato il 23 apr 2026

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Tiziana Foglio
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23 apr 2026
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