Chrome lancia le Skill: prompt AI salvabili e riutilizzabili

Si chiede a Gemini di rendere vegana una ricetta. Funziona. Si apre un’altra ricetta. Si deve riscrivere lo stesso prompt da zero. E poi un’altra volta. E un’altra. A un certo punto la pazienza finisce… Chrome ha deciso di porvi rimedio. I prompt AI che si usano spesso ora si possono salvare come “Skill” e riutilizzare su qualsiasi pagina web con un solo clic.

Chrome trasforma i prompt AI in “Skill” riutilizzabili, come funziona

Basta scrivere un prompt a Gemini nel browser Chrome, qualsiasi prompt. Se funziona bene e si pensa di riusarlo, si salva come Skill. La prossima volta che serve, è sufficiente digitare “/” nella chat di Gemini, cliccare l’icona a bussola e selezionare la Skill salvata. Viene eseguita istantaneamente sulla pagina che si sta visitando.

Le Skill si sincronizzano tramite l’account Google, una volta salvate su un dispositivo desktop, sono disponibili su qualsiasi altro computer dove si è connessi con lo stesso account Chrome.

Esempi pratici

I tester iniziali hanno creato Skill per calcolare le informazioni nutrizionali delle ricette trovate online e per generare confronti affiancati delle specifiche di prodotti mentre fanno shopping su più schede. Sono automazioni personalizzate, ognuno costruisce le proprie in base a ciò che fa ripetutamente sul browser.

Google sta anche lanciando una libreria di Skill preimpostate che è possibile salvare e usare come punto di partenza, personalizzandole secondo le proprie esigenze senza doverle creare da zero.

Disponibilità

Le Skill sono in fase di roll out per gli utenti Chrome con lingua impostata su inglese americano a partire da oggi. Si gestiscono dalla chat Gemini nel browser desktop. Invece di trattare ogni prompt come un evento unico, Chrome li trasforma in strumenti permanenti, piccole automazioni personali che crescono con l’uso.