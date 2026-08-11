 Valve Steam Machine: furto dei dati degli utenti europei
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Valve Steam Machine: furto dei dati degli utenti europei

In seguito all'intrusione nei sistemi di CEVA sono stati rubati i dati degli utenti europei che hanno ordinato la Steam Machine e altri prodotti Valve.
Valve Steam Machine: furto dei dati degli utenti europei
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In seguito all'intrusione nei sistemi di CEVA sono stati rubati i dati degli utenti europei che hanno ordinato la Steam Machine e altri prodotti Valve.
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Valve ha confermato il furto dei dati degli utenti europei che hanno acquistato la Steam Machine e altri prodotti. Ciò è avvenuto a fine luglio in seguito all’accesso non autorizzato nei sistemi di CEVA Logistics, leader mondiale del settore che l’azienda statunitense ha scelto per la consegna dei dispositivi.

Pericolo phishing per gli utenti europei

L’attacco informatico contro CEVA Logistics è avvenuto il 29 luglio. Ignoti cybercriminali hanno ottenuto l’accesso ai sistemi interni e quindi ai dati dei clienti che usano i servizi dell’azienda francese, tra cui Valve. Quest’ultima ha inviato un’email agli utenti europei che hanno ordinato la Steam Machine e altri prodotti (consegnati da CEVA Logistics) per avvisarli dell’incidente.

Nella comunicazione è scritto che l’intrusione è avvenuta tra il 29 luglio e il 1 agosto. Valve è stata informata il 7 agosto. L’indagine è ancora in corso, ma l’azienda statunitense ha confermato il furto dei dati degli utenti europei che hanno effettuato un ordine (CEVA conserva le informazioni fino a 90 giorni dopo).

In dettaglio, i cybercriminali hanno avuto accesso a nome, indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo email, tipo e prezzo del prodotto ordinato. Le altre informazioni associate all’account Steam, tra cui password e dati di pagamento, non sono state compromesse in quanto non fornite a CEVA.

Valve avvisa gli utenti che potrebbero ricevere comunicazioni (email, SMS, telefonate) che sembrano provenire da Valve o CEVA, come richieste di conferma dell’ordine o del pagamento. Si tratta sicuramente di phishing. I cybercriminali cercheranno di ottenere altri dati personali, oltre a quelli delle carte di credito.

Valve ha invitato CEVA a fornire i dettagli sull’intrusione. L’azienda francese deve ovviamente notificare l’incidente a tutti i garanti della privacy dei paesi interessati. In base alle ultime notizie, l’attacco ha causato l’interruzione delle attività in otto magazzini europei.

Fonte: Bleeping Computer

Pubblicato il 11 ago 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
11 ago 2026
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