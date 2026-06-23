Steam Machine in vendita dal 29 giugno a prezzi esagerati

Valve ha annunciato ieri sera che la Steam Machine sarà in vendita a partire dal 29 giugno. Come previsto all’inizio del mese, la scarsa disponibilità e l’incremento dei costi di RAM e storage hanno comportato ritardi e prezzi esagerati. L’azienda di Bellevue sottolinea che non serve nessun abbonamento per accedere all’intera libreria di giochi.

Steam Machine è un PC gaming non un console

La Steam Machine è stata annunciata il 12 novembre 2025. A febbraio 2026, Valve ha comunicato che l’arrivo sul mercato sarebbe stato posticipato perché la scarsa disponibilità di RAM e SSD ha comportato un aumento dei costi, quindi era necessario aggiornare i prezzi finali. Ieri sera è arrivata la cattiva notizia per gli utenti. Questi sono i prezzi per il mercato europeo:

Steam Machine 512 GB: 1.039 euro

Steam Machine 512 GB + Steam Controller: 1.108 euro

Steam Machine 2 TB: 1.359 euro

Steam Machine 2 TB + Steam Controller: 1.428 euro

Non sono noti i prezzi originali. Valve ha spiegato che i prezzi dipendono dai costi dei componenti hardware. Erano stati stabiliti considerando che solitamente diminuiscono nel tempo. Invece è accaduto l’opposto. Valve non ha sottoscritto contratti a costi fissi con i fornitori, quindi i prezzi finali rispecchiano i costi dei componenti acquistati negli ultimi sei mesi. La scarsa disponibilità ha inoltre comportato una diminuzione delle unità prodotte.

I prezzi sono molto più alti di quelli applicati da Sony per PS5 e Microsoft per Xbox Series X, ma l’azienda statunitense sottolinea due importanti differenze. Le tradizionali console sono vendute in perdita perché Sony e Microsoft ottengono profitti dagli abbonamenti e dai giochi esclusivi (funzionano solo sulle singole console). La Steam Machine permette invece di accedere gratuitamente all’intera libreria di giochi Steam.

La Steam Machine è inoltre un vero PC con sistema operativo SteamOS 3.8 basato su Arch Linux (ambiente desktop KDE Plasma), quindi può essere utilizzata per attività diverse dal gaming. Teoricamente si potrebbe anche installare Windows, ma serve la licenza.

Gli utenti possono anche creare la propria Steam Machine usando una GPU AMD (è previsto in futuro il supporto per le GPU NVIDIA). È sufficiente scaricare l’immagine del sistema operativo e seguire le istruzioni.

Come prenotare la Steam Machine

Per bloccare gli ordini in massa tramite bot è prevista una specifica modalità di prenotazione. Gli utenti devono avere un account Steam e aver fatto un acquisto su Steam prima del 27 aprile 2026. La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 19:00 italiane del 25 giugno per un solo modello.

Valve non userà però un criterio cronologico, ma la posizione nell’elenco delle prenotazioni verrà assegnata in maniera casuale. Se il fortunato utente verrà scelto riceverà un’email a partire dal 29 giugno e dovrà completare l’acquisto entro 72 ore, altrimenti verrà eliminata la prenotazione.