Steam Machine arriverà dopo e costerà di più

Alla fine, è accaduto quello che tutti temevano: Steam Machine non arriverà nei tempi previsti e non costerà poco. La conferma è arrivata direttamente da Valve, con un messaggio che attribuisce la responsabilità di quanto sta accadendo alla crisi di RAM e SSD.

Le ultime su uscita e prezzo di Steam Machine

Per mettere le mani sulla piattaforma dovremo aspettare più di quanto preventivato. Lo stesso vale per il visore Steam Frame e almeno in parte per lo Steam Controller, tutti annunciati a novembre. Da allora lo scenario è cambiato: ne risentiranno sia la data di lancio sia i prezzi.

Quando abbiamo annunciato questi prodotti a novembre, avevamo previsto di poter condividere prezzi e date di lancio entro questo periodo. Tuttavia, le carenze di memoria e di archiviazione di cui probabilmente hai sentito parlare, e che hanno colpito l’intero settore, sono rapidamente aumentate da allora. La disponibilità limitata e i prezzi in aumento di questi componenti critici ci portano a rivedere il nostro programma esatto relativamente al prezzo e al lancio (specialmente per Steam Machine e Steam Frame).

Ci sarà dunque un ritardo, ma non così pesante. L’obiettivo di Valve rimane quello di mettere i prodotti nelle mani dei giocatori entro la prima metà dell’anno.

Il nostro obiettivo di lanciare tutti e tre i prodotti nella prima metà dell’anno non è cambiato. Dobbiamo però lavorare per definire concretamente prezzi e date di lancio che possiamo annunciare con sicurezza, tenendo conto di quanto rapidamente possono cambiare le circostanze intorno a questi aspetti.

La sensazione è che Steam Machine non sarà un dispositivo economico. In attesa di conferme sul prezzo, le ipotesi sono molto distanti tra loro. Molto dipenderà dalla volontà dell’azienda, se punterà a una distribuzione su larga scala riducendo i margini di profitto o se vorrà monetizzare dalle vendite con una spesa più alta.