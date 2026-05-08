Switch 2 costerà di più: aumento di prezzo confermato da Nintendo

Lo abbiamo scritto in tempi non sospetti, prima che si iniziasse a discutere della crisi della RAM: il gaming sta diventano una passione sempre più costosa. E l’ennesima conferma di quanto la previsione fosse azzeccata è appena arrivata da Nintendo, che ha annunciato un aumento di prezzo per la sua nuova console Switch 2.

Aumento di prezzo anche per Nintendo Switch 2

La buona notizia (vogliamo comunque vedere il lato positivo) è che il ritocco verso l’alto del listino in Europa non avverrà subito. Vale a dire che, chi vuole acquistare la piattaforma senza far fronte a un esborso extra, ha tempo per farlo con relativa calma: nel vecchio continente il cambiamento è previsto a partire dall’1 settembre 2026, così come negli Stati Uniti e in Canada. La scadenza è invece molto più stringente per il Giappone, fissata al 25 maggio 2026.

Dunque, quanto costerà Switch 2 dalla fine dell’estate? Si passa dagli attuali 469,99 euro al nuovo prezzo di 499,99 euro, considerando la versione con la sola console, non il bundle che include Mario Kart World. Un incremento non indifferente, giustificato da Nintendo proprio con l’impatto delle diverse variazioni delle condizioni di mercato .

Per il Giappone è previsto un rincaro anche dell’abbonamento al servizio Switch Online, da 306 yen a 400 yen mensili per la sottoscrizione annuale. Al momento l’annuncio non riguarda gli altri territori.