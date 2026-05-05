50 tonnellate di Steam Machine: sta arrivando, ora ne siamo certi

Non trascorrerà molto prima di poter mettere le mani sulla Steam Machine, a meno che non vada subito sold out. Valve ha ricevuto nei propri magazzini statunitensi circa 50 tonnellate (letteralmente) di Game Consoles , stando a quanto rivelato da una fonte molto affidabile. Lo rivelano le carte inerenti alle consegne avvenute tra il 30 aprile e l’1 maggio.

Valve ha ricevuto 50 tonnellate di Steam Machine

La segnalazione è di Brad Lynch, che nelle scorse settimane ha anticipato l’arrivo dello Steam Controller, sempre basandosi sui documenti relativi alle importazioni e azzeccando in pieno la previsione. Gli autori del sito The Verge hanno verificato e confermato. Non è da escludere nemmeno che si tratti del visore Steam Frame per la realtà virtuale, mentre è molto meno probabile un restock della Steam Deck.

In attesa di un annuncio ufficiale, l’incognita più grande rimane quella legata al prezzo di vendita. Sappiamo che la crisi della RAM ha contribuito a posticipare il lancio e ad aumentare i costi di produzione della Steam Machine. Potrebbe essere molto più cara rispetto alle prime ipotesi formulate nell’autunno scorso (400 dollari secondo i più ottimisti), quando ancora i giganti dell’AI non avevano svuotato il mercato delle memorie.

Abbiamo però la certezza che negli ultimi mesi Valve ha importato diversi container da 12 metri a bordo delle navi cargo come Ever Logic ed Ever Shine, partite dalla Cina e arrivate a Los Angeles. Al loro interno dovrebbe esserci anche la macchina che molti attendono, un mix tra PC e console da collegare al televisore e compatibile con l’intera libreria della piattaforma.

A quante unità corrispondono 50 tonnellate di Steam Machine? A dire il vero non molte, nonostante il peso: considerando che ognuna fa segnare circa 2,6 chilogrammi sulla bilancia, sono meno di 20.000 pezzi, anche meno considerando il packaging, i cavi e l’eventuale presenza di un joypad incluso.