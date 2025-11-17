Quanto costerà la Steam Machine? Le previsioni sul prezzo

L’annuncio della Steam Machine nei giorni scorsi ha acceso l’interesse di molti. Sappiamo già tutto sul comparto hardware della nuova console (PC gaming da solotto?), ma rimane ancora da sciogliere il nodo legato al prezzo. Un fattore di primaria importanza, su cui Valve si pronuncerà solo più avanti, tra pochi mesi considerando il lancio sul mercato previsto per la primavera 2026.

Quale sarà il prezzo della Steam Machine?

Innanzitutto: perché non è stato svelato? L’ipotesi più probabile è da ricercare nell’instabilità delle attuali condizioni macroeconomiche, soprattutto quando in gioco c’è la fornitura delle componenti tecnologiche. Tra la guerra dei dazi e le imposte aggiuntive sulle importazioni che continuano a variare, la società stessa potrebbe non aver ancora le idee chiare sulla spesa finale.

C’è chi ha già comunque provato a prevederla, considerando le caratteristiche in dotazione e non solo. Alinea Analytics ritiene plausibile un prezzo tra 400 e 450 dollari a seconda della versione scelta (con 512 GB o 2 TB di storage). Se così fosse, si tratterebbe di una strategia molto aggressiva, tale da mettere in discussione l’appetibilità delle altre console. Troppo bello per essere vero?

Altri analisti, come quelli di F-Squared, ritengono possa trattarsi invece di un prodotto molto più costoso e destinato a una nicchia di appassionati: fino a 1.200 dollari per l’edizione più capiente. Questo taglierebbe inevitabilmente il numero delle unità vendute, ma con il giusto marketing Valve potrebbe comunque raggiungere la user base necessaria a rendere il progetto redditizio.

A proposito delle specifiche tecniche, nel suo design a forma di cubo la Steam Machine racchiuderà un processore AMD con architettura Zen 4, GPU RDNA 3, 16 GB di RAM DDR5 con VRAM GDDR6 da 8 GB (quest’ultima caratteristica ha fatto storcere il naso a molti), connettività Wi-Fi 6E ed Ethernet, Bluetooth 5.3, uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 con supporto alla risoluzione 4K. Il sistema operativo sarà SteamOS 3