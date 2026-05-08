Ma quale aumento: Amazon ti fa risparmiare 40 euro su Switch 2

Nintendo ha annunciato un aumento di prezzo per la sua nuova console Switch 2, ma oggi la trovi in forte sconto su Amazon. È forse una delle ultime occasioni per acquistarla risparmiando, prima che scatti il rincaro. L’azienda ha spiegato la decisione presa con l’esigenza di far fronte alla nuova situazione del mercato. Tradotto: la crisi della RAM ha reso i componenti più cari e il costo aggiuntivo ricade sul consumatore finale.

Amazon ha Switch 2 ancora in sconto: approfittane

Progettata dalla casa di Super Mario per il divertimento di tutta la famiglia, mantiene il design ibrido del modello precedente, ma migliorando le prestazioni: supporto alla risoluzione 4K e ai 120 fps quando collegata alla TV per un’esperienza evoluta, display più grande da 7,9 pollici per giocare in mobilità, controller Joy-Con 2 che possono essere utilizzati anche come mouse con i titoli compatibili. Scopri di più nella pagina dedicata, dove puoi trovare anche altre immagini delle diverse modalità di utilizzo.

Da listino costerebbe 469,99 euro (per ora, presto passerà a 499,99 euro), ma grazie allo sconto di oltre 40 euro proposto oggi da Amazon, hai la possibilità di comprare Switch 2 al suo prezzo minimo storico di 429,00 euro, il più basso da quando è in vendita.

Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile, non è da escludere che possa andare sold out in fretta. Sia la vendita che la spedizione sono curate dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica, con la consegna gratis direttamente a casa tua entro un giorno. E per iniziare subito a divertirti, dai uno sguardo all’offerta -25% su Donkey Kong Bananza. È il titolo sviluppato da Nintendo e che vede protagonista il suo scimmione, alle prese con una nuova avventura in grado di ridefinire il genere dei platform 3D.