I bagarini sono il male: Steam Controller a più di 400 euro su eBay

Valve ha lanciato ufficialmente lo Steam Controller nei giorni scorsi, ma è già esaurito. Chi vuole acquistarlo dal sito ufficiale dovrà attendere. Costa 99 euro, non poco per un joypad, ma la spesa sembra essere giustificata (secondo chi lo ha già provato) dall’ottima qualità costruttiva e dalla dotazione di funzionalità esclusive come i due trackpad che fanno le veci di mouse e tastiera. E come per ogni novità hi-tech che va sold out, sono già arrivati i bagarini.

I prezzi folli di chi rivende lo Steam Controller

In questo caso la situazione è decisamente sfuggita di mano: chi è riuscito a comprarlo lo sta riproponendo a oltre 400 euro, un prezzo più di quattro volte superiore rispetto al listino. Evitiamo il link per non portare traffico e pubblicità all’inserzione. Come dice sempre Raffaele di Console Generation, tra l’altro una vecchia firma di Punto Informatico: Tra 100 o 200 anni, ma lo devono portare nella tomba .

I bagarini svuotano gli scaffali degli store con il solo obiettivo di accaparrarsi le unità disponibili, provocare il sold out e poi riproporre le unità a prezzo gonfiato. L’unico obiettivo è il guadagno, il tornaconto personale. Accade puntualmente anche con gli articoli in edizione limitata.

E non immaginiamo cosa potrà accadere quando arriverà la Steam Machine. Le ultime informazioni trapelate fanno riferimento alle console già arrivate negli Stati Uniti, quasi pronte per essere messe in vendita. È tra gli hardware più attesi dell’anno nell’ambito videoludico, ma già di per sé non costerà poco, la crisi delle memorie si farà sentire.

Una storia che si ripete: non abbiamo dimenticato quanto successo in epoca COVID, quando al lancio di PS5 la carenza di chip ha portato sul mercato le console di Sony con il contagocce. Allora furono anche i rivenditori autorizzati ad approfittarne, forzando l’acquisto dei bundle con giochi e accessori extra.